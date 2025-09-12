Wapa.pe
Alerta en Lima: fenómeno climático se activa en el litoral y advierten fuertes impactos por intensa llovizna

Un vórtice costero activó lloviznas y frío en Lima y Callao este 12 de septiembre, aunque Senamhi prevé la llegada de brillo solar en los próximos días.

    La mañana de este viernes 12 de septiembre sorprendió a miles de limeños con una persistente llovizna que se prolongó desde las primeras horas del día. Distritos como Jesús María, Surco y el Callao registraron acumulados de hasta 0.2 mm de precipitación, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

    Las calles húmedas, la alta humedad y la sensación térmica más baja hicieron que muchos vecinos se preguntaran qué está pasando con el clima en la capital.

    El fenómeno detrás de la llovizna

    De acuerdo con el Senamhi, el responsable de estas condiciones es un vórtice costero de niveles bajos que se ha formado frente al litoral sur de Lima. Este fenómeno trae consigo un mayor ingreso de humedad y, con ello, la aparición de lloviznas en varios distritos de la franja costera.

    Este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el aumento de humedad en la atmósfera”, explicó la entidad, al detallar que los acumulados en las estaciones de medición oscilaron entre 0.1 mm y 0.2 mm durante la mañana.

    ¿Qué se espera para los próximos días?

    Aunque el panorama gris generó incomodidad en los limeños, el Senamhi adelantó que las condiciones cambiarán pronto. Entre el 13 y el 16 de septiembre se prevé un incremento de las temperaturas, reducción de nubosidad y la aparición de brillo solar en la costa central y sur.

    Esto será posible gracias al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte, que favorecerán cielos más despejados, especialmente al mediodía y en horas de la tarde.

    Ayer ya se registró un anticipo de este escenario, cuando un breve periodo de sol iluminó Lima tras varios días de sensación de frío persistente.

