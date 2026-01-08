CONFIRMADO | El 19 de enero será día clave para la matrícula escolar 2026 en Lima y 5 regiones

Desde el 19 de enero, la matrícula escolar 2026 en colegios públicos de Lima Metropolitana se realizará principalmente de forma digital a través de una plataforma del Minedu .

Desde el lunes 19 de enero, los padres y madres de familia de Lima Metropolitana podrán inscribir a sus hijos en colegios públicos mediante una plataforma virtual creada exclusivamente para este trámite. En esta nota te contamos cómo efectuar la matrícula en línea y qué requisitos se necesitan.

El Ministerio de Educación (Minedu) volvió a enfatizar que la matrícula escolar en las instituciones públicas de Lima Metropolitana se llevará a cabo únicamente de forma digital y no presencial. Por ello, no será necesario acudir a los colegios ni formar filas para acceder a una vacante.

No obstante, existen algunas consideraciones que los padres de familia deben tomar en cuenta para evitar confusiones durante este proceso clave de inicio del año escolar 2026.

¿Quiénes podrán acceder a la matrícula digital?

La Matrícula Digital 2026 comenzará el 19 de enero y se realizará a través de este link, que será el único medio autorizado para registrar a estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado en las UGEL de Lima Metropolitana.

Matrícula de 19 de enero

Especialistas del Minedu explicaron a la Agencia Andina que hay niños de 3, 4 y 5 años que, por distintas razones, no cursaron la educación inicial, y que gracias a la matrícula digital podrán incorporarse finalmente al sistema educativo. Esta modalidad también estará disponible para quienes estudiaron durante algún tiempo, dejaron el colegio y ahora desean retomar sus estudios, ya que ellos también podrán matricularse de manera virtual.

En cuanto a "los menores que continuarán en el mismo colegio, la matrícula será ratificada por los canales que el director de la institución indique", precisaron.

¿En qué instituciones educativas públicas se aplicará esta modalidad?

La matrícula digital se implementará en más de 2.000 colegios públicos pertenecientes a 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) del país. Las regiones donde estará disponible la Matrícula Digital 2026 son:

Lima Metropolitana (7)

Lima Provincia (5)

Callao (2)

Tacna (1)

Moquegua (3)

Arequipa (3)

Para conocer la lista de colegios públicos de Lima Metropolitana que contarán con Matrícula Digital 2026, puedes ingresar a este enlace.

¿Desde cuándo se podrá realizar la matrícula?

Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, indicó que la matrícula digital 2026 iniciará el lunes 19 de enero y estará disponible hasta el viernes 6 de marzo.

¿Cuál es el enlace directo de la plataforma de matrícula digital?

El Ministerio de Educación habilitó la página web https://matriculadigital.pe/ para llevar a cabo el proceso de inscripción. Esta podrá realizarse desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil con acceso a Internet.

¿Cómo se lleva a cabo la matrícula digital?

Hasta el momento, el Minedu no ha detallado los pasos específicos de la Matrícula Digital 2026; sin embargo, Luis Quintanilla señaló que no será necesario adjuntar documentos, ya que bastará con ingresar el número de DNI del menor.

Antes de iniciar el trámite, el padre o madre de familia deberá crear una cuenta en la plataforma utilizando su DNI, correo electrónico y número de celular.

¿Todavía es posible matricular a los niños de forma presencial?