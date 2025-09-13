DNI electrónico GRATIS este 22 de agosto: entérate dónde y quiénes podrán obtenerlo

San Martín de Porres realizará este 22 de septiembre una campaña gratuita para obtener el nuevo DNI electrónico 3.0 , dirigida a menores y adultos mayores, con una segunda fecha confirmada para fin de mes.

La Municipalidad de San Martín de Porres, junto al Reniec, realizará este lunes 22 de septiembre una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico 3.0. La actividad está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, con el objetivo de facilitar el acceso al nuevo documento oficial.

Lugar y horario

La atención será en el parque Vencedores (av. Bolognesi con av. Industrial, urbanización Mesa Redonda), desde las 9:30 a. m.. Personal especializado del Reniec y de la municipalidad acompañará a los asistentes durante todo el proceso, desde la revisión de requisitos hasta la toma de la foto digital.

Requisitos para cada grupo

Menores de edad: copia simple de la partida de nacimiento y un recibo reciente de agua o luz.

copia simple de la partida de nacimiento y un recibo reciente de agua o luz. Adultos mayores (60+): comprobante de domicilio a su nombre o de un familiar directo.

El servicio incluye la fotografía digital y la gestión del trámite sin costo alguno.

Otra fecha programada

Para quienes no logren asistir, se ha confirmado una segunda jornada gratuita el lunes 29 de septiembre en la agencia Infantas (av. San Bernardo 200, urbanización Santa Luisa).

Características del DNI electrónico 3.0

Desde el 29 de agosto, el Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0, dejando de lado el DNI azul (adultos) y el amarillo (menores). Este nuevo modelo incluye:

64 medidas de seguridad (4 veces más que la versión 2.0).

Fabricación en policarbonato, más resistente.

Microchip que protege la privacidad de los datos.

Código QR para validar la identidad en línea o presencialmente.