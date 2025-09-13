Wapa.pe
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Corte de agua este 15 de septiembre: estos son los distritos que estarán más de 10 horas sin servicio

Sedapal confirmó un corte de agua programado este 15 de septiembre que afectará a varios distritos de Lima por más de 10 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento.

    Este lunes 15 de septiembre, varios distritos de Lima se quedarán sin agua potable durante más de 10 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red principal, informó Sedapal. La medida busca mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más seguro para los vecinos.

    wapa.pe

    ¿Por qué habrá corte de agua?

    La empresa detalló que las labores se centrarán en la limpieza de reservorios y refuerzo de la infraestructura, acciones necesarias para asegurar la eficiencia del sistema de distribución.

    Distritos y zonas afectadas

    Independencia (12:00 p. m. – 8:00 p. m.)

    • A.H. 5 de Abril
    • A.H. Luis Pardo
    • A.H. Leoncio Prado
    • A.H. Rumi Ñawi
    • U. Pop. Tahuantinsuyo

    San Juan de Lurigancho (9:00 a. m. – 8:00 p. m.)

    • A.H. El Paraíso
    • A.H. Mano de Dios
    • A.H. Nueva Juventud
    • A.H. Nuevo Miguel Grau
    • Agru. Cristo Rey Ampliación 5
    • Proyecto Integral Confraternidad
    • Santa Rosita (II y III etapa)
    wapa.pe

    La Molina (2:00 a. m. – 11:50 p. m.)

    • Urb. Sol de La Molina (II y III etapa)
    • Coop. Vivienda Musa (I, II y III etapa)
    • Asoc. Los Arbolitos

    San Juan de Miraflores (8:00 a. m. – 8:00 p. m.)

    Sectores 300, 301, 307 y 308, con zonas como:

    • P.J. José María Arguedas, 5 de Mayo, Virgen del Carmen, El Nazareno, 3 de Julio
    • A.H. Villa San Luis, Alfonso Ugarte, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz
    • Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas
    • A.H. Villa Limatambo, Las Lomas, Monte Bektu, 3 de Mayo

    Recomendaciones para vecinos

    Sedapal sugiere almacenar agua con anticipación y estar atentos a las actualizaciones que publica en su página oficial y redes sociales, donde se informa sobre la duración exacta de los cortes y posibles ampliaciones.

