Sedapal confirmó un corte de agua programado este 15 de septiembre que afectará a varios distritos de Lima por más de 10 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento.

Corte de agua este 15 de septiembre: estos son los distritos que estarán más de 10 horas sin servicio

Corte de agua este 15 de septiembre: estos son los distritos que estarán más de 10 horas sin servicio

Este lunes 15 de septiembre, varios distritos de Lima se quedarán sin agua potable durante más de 10 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red principal, informó Sedapal. La medida busca mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más seguro para los vecinos.

¿Por qué habrá corte de agua?

La empresa detalló que las labores se centrarán en la limpieza de reservorios y refuerzo de la infraestructura, acciones necesarias para asegurar la eficiencia del sistema de distribución.

Distritos y zonas afectadas

Independencia (12:00 p. m. – 8:00 p. m.)

A.H. 5 de Abril

A.H. Luis Pardo

A.H. Leoncio Prado

A.H. Rumi Ñawi

U. Pop. Tahuantinsuyo

San Juan de Lurigancho (9:00 a. m. – 8:00 p. m.)

A.H. El Paraíso

A.H. Mano de Dios

A.H. Nueva Juventud

A.H. Nuevo Miguel Grau

Agru. Cristo Rey Ampliación 5

Proyecto Integral Confraternidad

Santa Rosita (II y III etapa)

La Molina (2:00 a. m. – 11:50 p. m.)

Urb. Sol de La Molina (II y III etapa)

Coop. Vivienda Musa (I, II y III etapa)

Asoc. Los Arbolitos

San Juan de Miraflores (8:00 a. m. – 8:00 p. m.)

Sectores 300, 301, 307 y 308, con zonas como:

P.J. José María Arguedas, 5 de Mayo, Virgen del Carmen, El Nazareno, 3 de Julio

A.H. Villa San Luis, Alfonso Ugarte, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz

Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas

A.H. Villa Limatambo, Las Lomas, Monte Bektu, 3 de Mayo

Recomendaciones para vecinos