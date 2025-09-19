En Colombia, madre de 102 años se despide de su hijo de 82 en hospital, un emotivo gesto que conmovió a miles en redes sociales .

Es un dicho popular que ningún padre o madre debería presenciar la muerte de su hijo. Sin embargo, en ocasiones la vida altera este orden natural. Un reciente video viral lo evidencia con una escena profundamente emotiva: una anciana de 102 años, en Colombia, visita un hospital para darle el último adiós a su hijo moribundo de 82 años. El momento, capturado en pocos segundos, ha conmovido a miles de personas en redes sociales por el amor de madre que demuestra al ver cómo su hijo atraviesa sus últimos instantes en la tierra.

Madre de 102 años se despide de su hijo de 82

El video muestra a la mujer, identificada como Teresa, en una habitación del hospital con mascarilla, inclinándose sobre la cama donde yace su hijo y, al inicio sin decir palabra, comienza a acariciar su rostro con delicadeza. Sin pronunciar palabra al principio de la escena, va tocando con lentitud y suavidad su cara, demostrando que el amor de madre permanece intacto y, generalmente, no se quiebra, aun con la fragilidad de la vejez.

Sus ojos se llenan de lágrimas y, con voz suave, le dice: “Le habla su mamá Teresa”, le mencionó su madre. El hombre, debilitado por la enfermedad, apenas reacciona ante las palabras, pero ese pequeño gesto basta para que la madre continúe con su acto de cariño.

En un instante de ternura, Teresa le peina el cabello con las manos y se inclina hacia su rostro. Entonces, le susurra una palabra cargada de afecto y nostalgia: “Dormilón”. Ese apodo, probablemente usado en su infancia, se convierte en una despedida que resume toda una vida de cuidado, protección y amor.

Emotivo adiós de madre de 102 años a su hijo de 82 en redes

El video finaliza cuando Teresa se gira hacia quien graba para dar alguna indicación. En redes sociales, la reacción fue inmediata. Los comentarios se llenaron de expresiones de admiración y emoción: “Bonito pero triste”, “Dios te dé fortaleza para ver partir a quien viste nacer”, “Esto me rompe el corazón”, “El amor de madre es eterno”. Miles de usuarios coincidieron en que no existe un vínculo más fuerte que el materno.