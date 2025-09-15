Wapa.pe
    Universitario emprende negocio de maquillaje durante clases y causa furor en redes: "Vender dulces pasó de moda"

    Un estudiante de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) llamó la atención en redes sociales gracias a su particular emprendimiento dentro del salón de clases. Se trata de Jean Vega, joven universitario de Machala, Ecuador, quien decidió iniciar un negocio de venta de cosméticos durante sus lecciones, causando sorpresa tanto en sus compañeros como en los usuarios de TikTok.

    Estudiante vende cosméticos en su universidad

    En un clip que rápidamente alcanzó gran popularidad, se observa a Jean ofreciendo artículos de belleza a una compañera en plena clase. Entre su catálogo destacan labiales, bases, delineadores y otros productos que promociona con el objetivo de generar ingresos sin descuidar sus estudios. La ocurrencia del joven fue bien recibida por los internautas, quienes aplaudieron su creatividad. Algunos incluso señalaron que “vender dulces pasó de moda”, en comparación con los emprendimientos tradicionales.

    Emprendimiento genera positivas reacciones en TikTok

    Tras la difusión del video en TikTok, numerosos usuarios destacaron el ingenio y la determinación del estudiante. Otros aprovecharon para resaltar la importancia de quienes buscan salir adelante desde cualquier lugar, incluso en un aula.

    "En mis tiempos vendían chocotejas. Esto es otro nivel", "Soy la compradora, nunca imaginé que estaban grabando. Agradezco mucho el apoyo que le brindan a mi compañero en su emprendimiento, gracias", "Este muchacho va a cumplir todo lo que se proponga", "Yo sí le compraría", "Aquí no hay vergüenza, aquí se factura", "Admirable joven, así es como salen adelante y son exitosos", comentaron los cibernautas en la popular red social.

