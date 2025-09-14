Venezolano celebra triunfo del Perú en el 'Mundial de desayunos' comiendo pan con chicharrón: "Toca honrar al rival"

Pese a la derrota en el ‘ Mundial de desayunos ’, el extranjero invitó a sus compatriotas a valorar y celebrar la diversidad y sabor de la comida latina.

Un tiktoker venezolano no pudo contener su entusiasmo tras la victoria del pan con chicharrón en el ‘Mundial de desayunos’. La competencia virtual, organizada por el popular streamer español Ibai Llanos, concluyó este viernes con la arepa en segundo lugar. Desde su cuenta, el influencer destacó la riqueza y diversidad de la gastronomía latina, invitando a sus seguidores a celebrar y disfrutar el auténtico sabor que caracteriza a la comida de la región.

Venezolano celebra a Perú tras ganar en el 'Mundial de desayunos'

El tiktoker Gabriel Herrera invitó a sus compatriotas a celebrar el triunfo peruano pese a la derrota de Venezuela en el 'Mundial de desayunos'. Subrayó la importancia de reconocer la gastronomía peruana y destacó que lo más valioso de esta intensa votación es mostrar al mundo que el sabor latino se vive con orgullo.

"Venezuela perdimos la final del ‘Mundial de desayunos’. Pero como soy buen perdedor, hoy toca honrar a nuestro rival, a Perú. Felicitaciones Perú. Aunque esta vez Venezuela no se llevó la corona, lo importante es el orgullo latino y celebrar nuestros sabores. ¡Qué desayuno tan brutal!", afirmó en sus redes sociales.

Tiktoker comparte su experiencia al probar el pan con chicharrón

Así, el venezolano relató su experiencia degustando el pan con chicharrón. Destacó la variedad de salsas que acompañan el plato, lo crujiente del cerdo y el toque especial de la salsa criolla. "La cebolla me recuerda al ceviche. Delicioso, como se ve, sabe, buena recomendación", señaló en TikTok.