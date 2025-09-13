Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en LambayequeÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una sorprendente situación dejó atónitos a los familiares y allegados de un hombre en Lambayeque. En pleno velorio realizado en la ciudad de Olmos, el cuerpo de quien había sido declarado muerto mostró señales de vida, causando enorme desconcierto entre los asistentes. El hecho quedó registrado en un video que no tardó en hacerse viral en Tiktok, dejando impactados a miles de internautas.
Hombre fallecido ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque
El video difundido en TikTok, se aprecia cómo, mientras el hombre era velado, algunos parientes advirtieron movimientos dentro del ataúd. Ante estos inesperados gestos, los presentes reaccionaron entre gritos y de inmediato retiraron la tapa del féretro, aparentemente confirmando que el supuesto difunto seguía con vida. La incredulidad y la emoción se apoderaron de la sala, dejando a todos en shock por lo ocurrido.
Al revisar las imágenes, numerosos internautas comenzaron a debatir sobre lo ocurrido. Algunos sugirieron que el hombre pudo haber sufrido catalepsia, un extraño trastorno en el que la persona parece haber fallecido, aunque en realidad permanece con vida. Otros señalaron el llamado síndrome de Lázaro, caracterizado porque alguien vuelve a presentar signos vitales tras ser declarado muerto.
Para muchos, lo acontecido fue considerado un verdadero 'milagro', en especial por los familiares, quienes elevaron oraciones de agradecimiento a Dios. Un testigo del hecho manifestó su emoción asegurando que, “así como Jesús revivió a Lázaro”, este hombre también recibió una segunda oportunidad de existir.
'Resurrección' sorprendió a usuarios en las redes sociales
El material audiovisual que registró este inusual hecho fue compartido en redes por el usuario @josecf71 y, en cuestión de horas, se volvió tendencia. La publicación generó innumerables reacciones, ya que gran parte de los internautas expresaron su sorpresa por lo que describieron como un verdadero milagro ocurrido en Olmos.
Los comentarios coincidían en que la escena parecía extraída de una película, lo que aumentó aún más la curiosidad. La posibilidad de que un hombre ‘resucitara’ en medio de su propio velorio atrajo un gran debate en torno a la catalepsia y otros posibles cuadros médicos. Lo cierto es que este acontecimiento quedará marcado en la memoria de Lambayeque, como un episodio insólito que dio una segunda oportunidad de vida.