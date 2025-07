El usuario conocido como ‘Cangri del Callao’ volvió a hacerse viral en TikTok tras publicar un video donde muestra cómo realiza la animación de un velorio , lo que desató una ola de comentarios. En el clip se observa el funeral de un joven en lo que aparenta ser el Callao. Actualmente, el video acumula más de 50.000 ‘me gusta’ y supera los 3.000 comentarios. Entre las reacciones más destacadas, un usuario escribió: “Así quiero que me despidan”.

Las reacciones están divididas entre quienes lo aprueban y quienes lo critican. Por ejemplo, Mery comentó: "En mi velorio no quiero que lloren, pero tampoco que se pasen de alegres". Por su parte, Angela Paz escribió: "Los que hacen esto, dudo que realmente quisieran al difunto, porque cuando se va un ser querido, solo se siente tristeza…".

Entre los comentarios a favor, Katty Mily señaló: “Eso mismo le dije a mi mamá, el día que me vaya quiero una gran fiesta, soy demasiado alegre como para que me despidan tristes, recuérdenme feliz”. También hubo comentarios con tono sarcástico, como el de Max Bailey: “Ahora tendré que ahorrar no solo para mi ataúd, también para el tono”.