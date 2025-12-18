INPE anuncia GRAN CONVOCATORIA LABORAL con sueldos de hasta S/ 7.264 para ESTUDIANTES, EGRESADOS y MÁS

La convocatoria está dirigida a egresados y titulados de carreras técnicas, estudiantes universitarios, bachilleres y profesionales titulados , y se enmarca en los procesos de selección del sector Justicia para fortalecer áreas estratégicas del sistema penitenciario del Perú .

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lanzó una convocatoria bajo la modalidad CAS vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, orientada a profesionales del ámbito de la salud, así como a perfiles administrativos, legales y de comunicaciones. En total, se ponen a disposición 26 puestos con salarios que oscilan entre S/ 2.014 y S/ 7.264, ubicados tanto en Lima como en distintas regiones del territorio nacional.

La convocatoria está dirigida a egresados y titulados técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y profesionales con título universitario, y se enmarca dentro de los procesos de selección del sector Justicia con el objetivo de fortalecer áreas estratégicas del sistema penitenciario. Las vacantes se concentran principalmente en especialidades médicas, enfermería y apoyo administrativo, todas bajo contratación CAS.

¿Qué perfiles y carreras solicita el INPE en esta convocatoria?

Según el resumen oficial del proceso, el INPE busca incorporar personal en las especialidades de Administración, Ciencias de la Comunicación, Computación e Informática, Contabilidad, Derecho, Enfermería, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Laboratorio, Marketing, Medicina, Obstetricia, Periodismo, Publicidad, Secretariado y Tecnología Médica.

Las plazas están distribuidas en Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco, Tacna y Ucayali, ampliando así las posibilidades de postulación para profesionales de diversas zonas del país.

Entre los cargos con mayor remuneración figura el de Especialista en Contenidos Digitales, con un sueldo de S/ 7.264, dirigido a titulados en comunicación, periodismo, publicidad o marketing. Asimismo, se ofrecen vacantes para médicos cirujanos, con una remuneración de S/ 6.264, en diferentes sedes a nivel nacional.

En el campo legal y administrativo, se consideran puestos como abogado, asistente legal, asistente administrativo y auxiliares administrativos, con salarios que van desde S/ 2.014 hasta S/ 5.264, según la formación académica y la ubicación del cargo.

Lista de vacantes CAS ofrecidas por el INPE

A continuación, se detalla los principales puestos incluidos en esta convocatoria CAS del INPE – diciembre 2025:

Abogado/a (CAS N.° 150): 1 vacante | Titulado en Derecho | S/ 5.264 | Lima.

1 vacante | Titulado en Derecho | S/ 5.264 | Lima. Asistente legal (CAS N.° 151): 1 vacante | Titulado en Derecho | S/ 3.764 | Arequipa.

1 vacante | Titulado en Derecho | S/ 3.764 | Arequipa. Especialista en contenidos digitales (CAS N.° 152): 1 vacante | Titulado en Comunicación, Periodismo, Publicidad o Marketing | S/ 7.264 | Lima.

1 vacante | Titulado en Comunicación, Periodismo, Publicidad o Marketing | S/ 7.264 | Lima. Asistentes administrativos (CAS N.° 153, 154 y 155): Vacantes para bachilleres y estudiantes universitarios | Sueldos entre S/ 2.614 y S/ 2.964 | Lima.

Vacantes para bachilleres y estudiantes universitarios | Sueldos entre S/ 2.614 y S/ 2.964 | Lima. Auxiliares administrativos (CAS N.° 156): 2 vacantes | Egresados técnicos o estudiantes universitarios | S/ 2.014 | Cusco.

2 vacantes | Egresados técnicos o estudiantes universitarios | S/ 2.014 | Cusco. Asistente en registro penitenciario (CAS N.° 157): 1 vacante | Técnico titulado o bachiller | S/ 3.764 | Tacna.

1 vacante | Técnico titulado o bachiller | S/ 3.764 | Tacna. Médico cirujano (CAS N.° 158): 4 vacantes | Titulado universitario | S/ 6.264 | Lima, Cusco, Huánuco y Ucayali.

4 vacantes | Titulado universitario | S/ 6.264 | Lima, Cusco, Huánuco y Ucayali. Enfermera/o (CAS N.° 159, 160 y 161): Varias vacantes | Licenciado en Enfermería | Sueldos entre S/ 2.764 y S/ 3.764 | Lima, Arequipa y Tacna.

Varias vacantes | Licenciado en Enfermería | Sueldos entre S/ 2.764 y S/ 3.764 | Lima, Arequipa y Tacna. Obstetra (CAS N.° 162): 1 vacante | Licenciado en Obstetricia | S/ 2.764 | La Libertad.

1 vacante | Licenciado en Obstetricia | S/ 2.764 | La Libertad. Técnicos en enfermería (CAS N.° 163, 164 y 165): Vacantes en Junín, Arequipa, Pasco y Loreto | Sueldos entre S/ 2.364 y S/ 3.264.

Vacantes en Junín, Arequipa, Pasco y Loreto | Sueldos entre S/ 2.364 y S/ 3.264. Técnico en laboratorio (CAS N.° 166): 2 vacantes | Técnico titulado | S/ 2.264 | Lima y Callao.

2 vacantes | Técnico titulado | S/ 2.264 | Lima y Callao. Tecnólogo médico en radiología (CAS N.° 167): 2 vacantes | Titulado | S/ 3.764 | Lima e Ica.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS del INPE?

Las personas interesadas deben revisar detenidamente las bases correspondientes a cada puesto antes de postular, ya que los requisitos varían según la vacante. Es fundamental verificar el nivel de formación exigido, la experiencia mínima requerida y la documentación obligatoria, como anexos, formatos y declaraciones juradas.

La inscripción estará habilitada hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para la recepción de expedientes. El INPE recomienda comprobar que toda la documentación solicitada sea presentada de manera correcta, ya que la omisión de algún requisito puede ocasionar la descalificación automática.