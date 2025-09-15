Indecopi alerta sobre crema facial retirada del mercado peruano por fallas de calidad; su uso representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Indecopi publicó en su plataforma de alertas de consumo una advertencia sobre una crema facial de uso diario que no cumplió con los estándares mínimos de calidad. El producto fue retirado del mercado peruano tras detectarse un resultado “no conforme” en el análisis microbiológico realizado por Digemid.

La institución informó que, ante estos hallazgos, se ordenó la inmediata retirada del lote afectado del circuito comercial. La alerta incluye la identificación del producto, número de lote, detalle del defecto y la recomendación a los consumidores: suspender su uso y no adquirirlo en ningún punto de venta.

¿Qué producto fue observado y por qué fue retirado?

La alerta emitida por Indecopi se refiere a una crema facial Argan Oil, Día y Noche, presentada en un pote de 60 gramos y comercializada bajo la marca BACC. El lote afectado, identificado con el código 202210X y fabricado en China, fue sometido a un control de calidad dentro del programa de vigilancia sanitaria implementado por Digemid.

El examen se realizó en el marco de las acciones de supervisión sanitaria de la autoridad reguladora. Los resultados mostraron que los niveles microbiológicos del lote superaban los límites permitidos, representando un riesgo potencial para los consumidores. Ante ello, se activaron los protocolos para retirar todas las unidades del mercado.

¿Qué dice Indecopi sobre los riesgos de esta crema?

Indecopi comunicó que el producto fue retirado del mercado tras detectarse un resultado “no conforme” en el análisis de límite microbiano. Aunque no se especificaron efectos concretos sobre la salud, este tipo de irregularidades representa un riesgo para los consumidores, por lo que se aconseja suspender su uso de manera inmediata.

Por ello, la entidad solicitó a la ciudadanía y a los comercios evitar su venta, distribución o utilización. La recomendación también aplica a farmacias, tiendas de cosméticos y centros de estética que pudieran contar con el lote en su inventario.

Crema facial retirada por riesgo microbiológico