JetSmart fue multada por Indecopi con más de S/37 mil tras no brindar una silla de ruedas a un pasajero en Arequipa , lo que provocó su caída y lesiones graves.

Indecopi castiga a RECONOCIDA aerolínea con multa de S/37 mil por abandonar a pasajero tras caída en avión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a la aerolínea JetSmart Airlines Perú S.A.C. con una multa superior a S/37 mil tras comprobar que no brindó asistencia a un pasajero con movilidad reducida durante un vuelo en Arequipa.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2024, cuando el denunciante, un adulto mayor, pidió una silla de ruedas para desembarcar, pero no recibió el servicio. Como consecuencia, sufrió una caída en las escaleras del avión y fue trasladado a una clínica, donde le diagnosticaron traumatismo intracraneal, heridas en el cuero cabelludo y múltiples contusiones.

¿Qué determinó Indecopi?

La investigación comprobó que, si bien JetSmart le había facilitado asistencia en Cusco al momento del embarque, en Arequipa no cumplió con el servicio solicitado. La empresa argumentó que el pasajero decidió bajar por su cuenta, pero Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de garantizar la ayuda a pasajeros con movilidad reducida, infringiendo el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El organismo recordó que las aerolíneas deben asegurar la disponibilidad de sillas de ruedas y mecanismos de apoyo en todo momento, especialmente durante el embarque y desembarque.

La sanción y el reembolso de gastos médicos

La resolución obliga a JetSmart a pagar una multa equivalente a 7 UIT (S/37,450) y a reembolsar los gastos médicos del pasajero, previa presentación de comprobantes. El plazo para la devolución es de 15 días hábiles.