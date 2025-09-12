Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Indecopi castiga a RECONOCIDA aerolínea con multa de S/37 mil por abandonar a pasajero tras caída en avión

JetSmart fue multada por Indecopi con más de S/37 mil tras no brindar una silla de ruedas a un pasajero en Arequipa, lo que provocó su caída y lesiones graves.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Indecopi castiga a RECONOCIDA aerolínea con multa de S/37 mil por abandonar a pasajero tras caída en avión
    Indecopi castiga a RECONOCIDA aerolínea con multa de S/37 mil por abandonar a pasajero tras caída en avión
    Indecopi castiga a RECONOCIDA aerolínea con multa de S/37 mil por abandonar a pasajero tras caída en avión

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a la aerolínea JetSmart Airlines Perú S.A.C. con una multa superior a S/37 mil tras comprobar que no brindó asistencia a un pasajero con movilidad reducida durante un vuelo en Arequipa.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

    El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2024, cuando el denunciante, un adulto mayor, pidió una silla de ruedas para desembarcar, pero no recibió el servicio. Como consecuencia, sufrió una caída en las escaleras del avión y fue trasladado a una clínica, donde le diagnosticaron traumatismo intracraneal, heridas en el cuero cabelludo y múltiples contusiones.

    ¿Qué determinó Indecopi?

    La investigación comprobó que, si bien JetSmart le había facilitado asistencia en Cusco al momento del embarque, en Arequipa no cumplió con el servicio solicitado. La empresa argumentó que el pasajero decidió bajar por su cuenta, pero Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de garantizar la ayuda a pasajeros con movilidad reducida, infringiendo el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

    El organismo recordó que las aerolíneas deben asegurar la disponibilidad de sillas de ruedas y mecanismos de apoyo en todo momento, especialmente durante el embarque y desembarque.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Alerta en Lima: fenómeno climático se activa en el litoral y advierten fuertes impactos por intensa llovizna

    La sanción y el reembolso de gastos médicos

    La resolución obliga a JetSmart a pagar una multa equivalente a 7 UIT (S/37,450) y a reembolsar los gastos médicos del pasajero, previa presentación de comprobantes. El plazo para la devolución es de 15 días hábiles.

    Además, la aerolínea puede presentar un recurso de apelación, que de ser aceptado será evaluado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

    SOBRE EL AUTOR:
    Indecopi castiga a RECONOCIDA aerolínea con multa de S/37 mil por abandonar a pasajero tras caída en avión
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

    ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Pierde el Pan con Chicharrón: Conoce el sándwich que le quitó el trono a nuestro desayuno

    Streamer peruano gastó S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Estrategia"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;