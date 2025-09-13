ALERTA | Exigen retirar shampoo de supermercados tras denuncias de irritaciones y venta ilegalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un popular shampoo fue retirado del mercado por disposición de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), debido a que no contaba con la habilitación sanitaria correspondiente, lo que lo vuelve un artículo ilegal.
Mediante la Disposición 6676/2025, el ente regulador ordenó su retiro inmediato de supermercados y plataformas digitales por implicar un posible riesgo para los consumidores.
¿Qué shampoo prohibió ANMAT?
La entidad sanitaria identificó que el shampoo de la marca "Up My Hair" se vendía sin estar registrado, lo que significa un peligro para la población. Además, se bloqueó la comercialización de varios productos de alisado por posible presencia de formol, a pesar de que en el etiquetado se afirmaba lo contrario.
Este componente puede causar distintos efectos negativos en la salud como ardor, enrojecimiento, picazón e irritaciones.
Estos son los artículos de la marca que presentaron irregularidades:
- Shampoo elixir glycolic gloss
- Biotina pura
- Ampolla alisante biotina
- Alisado sin formol bio liss
- Protector térmico biotina
- Tratamiento de biotina
- Nutrición biotina
- Acondicionador biotina
- Shampoo biotina
- Bálsamo labial skincare
- Crema hidratante
- Baño de crema
¿Qué decisión tomó ANMAT respecto al shampoo?
La autoridad sanitaria dispuso la prohibición total de elaboración, uso, fraccionamiento y comercialización de estos artículos en todo el territorio nacional. Asimismo, se ordenó eliminar cualquier publicación en plataformas de venta online, sin importar lote, presentación o fecha de vencimiento.
¿Qué hacer si compré el shampoo prohibido por ANMAT?
Si algún consumidor o comercio adquirió productos de la marca, deberá interrumpir su uso de inmediato para no poner en riesgo la salud. A su vez, los puntos de venta deberán detener las operaciones de compra y venta de estos artículos.