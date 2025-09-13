Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

ALERTA | Exigen retirar shampoo de supermercados tras denuncias de irritaciones y venta ilegal

El ente sanitario alertó que el shampoo retirado contendría compuestos nocivos que representan un riesgo para la salud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ALERTA | Exigen retirar shampoo de supermercados tras denuncias de irritaciones y venta ilegal
    Exigen la suspensión de la marca de shampoo por ser peligrosa | Composición Wapa | Freepik
    ALERTA | Exigen retirar shampoo de supermercados tras denuncias de irritaciones y venta ilegal

    Un popular shampoo fue retirado del mercado por disposición de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), debido a que no contaba con la habilitación sanitaria correspondiente, lo que lo vuelve un artículo ilegal.

    Mediante la Disposición 6676/2025, el ente regulador ordenó su retiro inmediato de supermercados y plataformas digitales por implicar un posible riesgo para los consumidores.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque

    ¿Qué shampoo prohibió ANMAT?

    La entidad sanitaria identificó que el shampoo de la marca "Up My Hair" se vendía sin estar registrado, lo que significa un peligro para la población. Además, se bloqueó la comercialización de varios productos de alisado por posible presencia de formol, a pesar de que en el etiquetado se afirmaba lo contrario.

    Este componente puede causar distintos efectos negativos en la salud como ardor, enrojecimiento, picazón e irritaciones.

    Estos son los artículos de la marca que presentaron irregularidades:

    • Shampoo elixir glycolic gloss
    • Biotina pura
    • Ampolla alisante biotina
    • Alisado sin formol bio liss
    • Protector térmico biotina
    • Tratamiento de biotina
    • Nutrición biotina
    • Acondicionador biotina
    • Shampoo biotina
    • Bálsamo labial skincare
    • Crema hidratante
    • Baño de crema
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pidió un clásico postre por app y el delivery de mazamorra morada con arroz con leche no fue lo que esperaba

    ¿Qué decisión tomó ANMAT respecto al shampoo?

    La autoridad sanitaria dispuso la prohibición total de elaboración, uso, fraccionamiento y comercialización de estos artículos en todo el territorio nacional. Asimismo, se ordenó eliminar cualquier publicación en plataformas de venta online, sin importar lote, presentación o fecha de vencimiento.

    ¿Qué hacer si compré el shampoo prohibido por ANMAT?

    Si algún consumidor o comercio adquirió productos de la marca, deberá interrumpir su uso de inmediato para no poner en riesgo la salud. A su vez, los puntos de venta deberán detener las operaciones de compra y venta de estos artículos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA | Exigen retirar shampoo de supermercados tras denuncias de irritaciones y venta ilegal
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque

    Hombre ‘REVIVIÓ’ después de pasar varias horas fallecido: "Vi un poco del más allá"

    Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

    ¡Atención! Senamhi revela la fecha exacta del inicio de la primavera 2025 en Perú y cómo cambiará el clima

    La EXITOSA vida con la MILLONARIA carrera de Zaraí Toledo tras luchar por su APELLIDO contra el expresidente Alejandro Toledo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;