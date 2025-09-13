El ente sanitario alertó que el shampoo retirado contendría compuestos nocivos que representan un riesgo para la salud .

Un popular shampoo fue retirado del mercado por disposición de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), debido a que no contaba con la habilitación sanitaria correspondiente, lo que lo vuelve un artículo ilegal.

Mediante la Disposición 6676/2025, el ente regulador ordenó su retiro inmediato de supermercados y plataformas digitales por implicar un posible riesgo para los consumidores.

¿Qué shampoo prohibió ANMAT?

La entidad sanitaria identificó que el shampoo de la marca "Up My Hair" se vendía sin estar registrado, lo que significa un peligro para la población. Además, se bloqueó la comercialización de varios productos de alisado por posible presencia de formol, a pesar de que en el etiquetado se afirmaba lo contrario.

Este componente puede causar distintos efectos negativos en la salud como ardor, enrojecimiento, picazón e irritaciones.

Estos son los artículos de la marca que presentaron irregularidades:

Shampoo elixir glycolic gloss

Biotina pura

Ampolla alisante biotina

Alisado sin formol bio liss

Protector térmico biotina

Tratamiento de biotina

Nutrición biotina

Acondicionador biotina

Shampoo biotina

Bálsamo labial skincare

Crema hidratante

Baño de crema

¿Qué decisión tomó ANMAT respecto al shampoo?

La autoridad sanitaria dispuso la prohibición total de elaboración, uso, fraccionamiento y comercialización de estos artículos en todo el territorio nacional. Asimismo, se ordenó eliminar cualquier publicación en plataformas de venta online, sin importar lote, presentación o fecha de vencimiento.

¿Qué hacer si compré el shampoo prohibido por ANMAT?