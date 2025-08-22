La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) decidió suspender la venta en comercios y supermercados de uno de los suplementos para adelgazar más populares, debido a que no cumplía con la normativa vigente sobre alimentos y productos dietéticos. Esta medida busca proteger a los consumidores frente a productos que no cuentan con los permisos necesarios y que podrían representar un riesgo para la salud.

Según la Disposición 6132/2025 publicada en el Boletín Oficial, la prohibición se fundamenta en que el producto promociona su elaboración como una “fórmula magistral”, lo que indica que solo puede dispensarse en farmacias y bajo receta médica.

¿Cuál es el suplemento que prohibió la ANMAT?

El organismo de control sanitario dispuso la suspensión de comercialización del siguiente suplemento que sirve para la dieta:

Categoría Información Producto Quemador Natural Marca Natural Gym Registro RP 480265 Vencimiento 20/11/2026 Presentación 30 comprimidos Composición Té Verde, Centella Asiática Condición de Venta Venta Libre Origen Industria Argentina Autorización Producto autorizado por ANMAT - PM-2097

La ANMAT alertó que el producto importado no respetaba la normativa alimentaria, pues se vendía por redes sociales, pese a promocionarse como “natural” con té verde y centella asiática. Este tipo de preparaciones magistrales deben elaborarse únicamente en farmacias habilitadas, con receta médica y para un paciente específico. Además, no puede usar marcas o nombres comunes, ni informar correctamente en el envase sobre la farmacia elaboradora o su composición. Por ello, solo podría comercializarse en farmacias.

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre el suplemento ilegal?

La ANMAT indicó que la denominación PM generalmente se asocia con registros de productos médicos, pero el PM2097 resultó ser inexistente y no podía ser otorgado para un suplemento de otro rubro. Por esta razón, la venta del producto para dietas fue prohibida tanto en locales físicos como en plataformas online, al tratarse de un insumo que no puede identificarse claramente ni comprobarse su procedencia en un establecimiento autorizado.