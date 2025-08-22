Wapa.pe
La ANMAT decidió prohibir el producto más usado para adelgazar, al detectar que se vendía con registro falso y sin habilitación sanitaria.

    Retiro de suplemento para bajar de peso | Composición Wapa
    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) decidió suspender la venta en comercios y supermercados de uno de los suplementos para adelgazar más populares, debido a que no cumplía con la normativa vigente sobre alimentos y productos dietéticos. Esta medida busca proteger a los consumidores frente a productos que no cuentan con los permisos necesarios y que podrían representar un riesgo para la salud.

    Según la Disposición 6132/2025 publicada en el Boletín Oficial, la prohibición se fundamenta en que el producto promociona su elaboración como una “fórmula magistral”, lo que indica que solo puede dispensarse en farmacias y bajo receta médica.

    ¿Cuál es el suplemento que prohibió la ANMAT?

    El organismo de control sanitario dispuso la suspensión de comercialización del siguiente suplemento que sirve para la dieta:

    CategoríaInformación
    ProductoQuemador Natural
    MarcaNatural Gym
    RegistroRP 480265
    Vencimiento20/11/2026
    Presentación30 comprimidos
    ComposiciónTé Verde, Centella Asiática
    Condición de VentaVenta Libre
    OrigenIndustria Argentina
    AutorizaciónProducto autorizado por ANMAT - PM-2097
    La ANMAT alertó que el producto importado no respetaba la normativa alimentaria, pues se vendía por redes sociales, pese a promocionarse como “natural” con té verde y centella asiática. Este tipo de preparaciones magistrales deben elaborarse únicamente en farmacias habilitadas, con receta médica y para un paciente específico. Además, no puede usar marcas o nombres comunes, ni informar correctamente en el envase sobre la farmacia elaboradora o su composición. Por ello, solo podría comercializarse en farmacias.

    ¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre el suplemento ilegal?

    La ANMAT indicó que la denominación PM generalmente se asocia con registros de productos médicos, pero el PM2097 resultó ser inexistente y no podía ser otorgado para un suplemento de otro rubro. Por esta razón, la venta del producto para dietas fue prohibida tanto en locales físicos como en plataformas online, al tratarse de un insumo que no puede identificarse claramente ni comprobarse su procedencia en un establecimiento autorizado.

    El organismo destacó que el suplemento no puede elaborarse, comercializarse ni distribuirse en Argentina, ya que no garantiza trazabilidad, calidad, condiciones de producción ni seguridad sanitaria. La medida se adoptó para proteger la salud de la población, acompañada de una alerta oficial enviada a todas las dependencias de ANMAT.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;