Retiro de jabó por amenaza a la salud | Composición Wapa

En Estados Unidos, la compañía DermaRite decidió retirar de manera voluntaria varios lotes de sus jabones y productos de cuidado personal después de identificar la bacteria Burkholderia cepacia, un microorganismo que puede causar infecciones graves y potencialmente letales en personas con defensas bajas.

Productos afectados por el retiro:

Según DermaRite, los artículos que podrían estar contaminados incluyen:

DermaKleen

Dermasarra

Kleenfoam

Perigiene

Estos productos, destinados al lavado de manos y cuidado de la piel, representan un riesgo especialmente alto para personas con sistemas inmunitarios debilitados o quienes los cuidan.

Qué es la Burkholderia cepacia y por qué es peligrosa:

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el complejo Burkholderia cepacia (Bcc) agrupa bacterias que se encuentran de manera natural en el agua y el suelo. Aunque no siempre provoca síntomas, puede causar infecciones respiratorias graves, sobre todo en pacientes con fibrosis quística o enfermedades pulmonares crónicas.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, fatiga y problemas respiratorios. La bacteria puede transmitirse a través del contacto con superficies contaminadas, equipos médicos, ambientes húmedos o incluso entre personas en hospitales.