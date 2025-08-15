Wapa.pe
URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la salud

Una reconocida marca retira varios de sus productos del mercado tras detectar bacterias que representan un riesgo para la salud. Conoce más.

    En Estados Unidos, la compañía DermaRite decidió retirar de manera voluntaria varios lotes de sus jabones y productos de cuidado personal después de identificar la bacteria Burkholderia cepacia, un microorganismo que puede causar infecciones graves y potencialmente letales en personas con defensas bajas.

    Productos afectados por el retiro:

    Según DermaRite, los artículos que podrían estar contaminados incluyen:

    • DermaKleen
    • Dermasarra
    • Kleenfoam
    • Perigiene

    Estos productos, destinados al lavado de manos y cuidado de la piel, representan un riesgo especialmente alto para personas con sistemas inmunitarios debilitados o quienes los cuidan.

    Qué es la Burkholderia cepacia y por qué es peligrosa:

    Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el complejo Burkholderia cepacia (Bcc) agrupa bacterias que se encuentran de manera natural en el agua y el suelo. Aunque no siempre provoca síntomas, puede causar infecciones respiratorias graves, sobre todo en pacientes con fibrosis quística o enfermedades pulmonares crónicas.

    Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, fatiga y problemas respiratorios. La bacteria puede transmitirse a través del contacto con superficies contaminadas, equipos médicos, ambientes húmedos o incluso entre personas en hospitales.

    Recomendaciones para los consumidores: Aunque DermaRite asegura que no se han reportado casos adversos hasta ahora, recomienda que cualquier persona que experimente síntomas tras usar estos productos consulte de inmediato a un médico. Los consumidores también pueden informar eventos adversos a la FDA.

    URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la salud
