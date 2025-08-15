URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la saludÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En Estados Unidos, la compañía DermaRite decidió retirar de manera voluntaria varios lotes de sus jabones y productos de cuidado personal después de identificar la bacteria Burkholderia cepacia, un microorganismo que puede causar infecciones graves y potencialmente letales en personas con defensas bajas.
Productos afectados por el retiro:
Según DermaRite, los artículos que podrían estar contaminados incluyen:
- DermaKleen
- Dermasarra
- Kleenfoam
- Perigiene
Estos productos, destinados al lavado de manos y cuidado de la piel, representan un riesgo especialmente alto para personas con sistemas inmunitarios debilitados o quienes los cuidan.
Qué es la Burkholderia cepacia y por qué es peligrosa:
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el complejo Burkholderia cepacia (Bcc) agrupa bacterias que se encuentran de manera natural en el agua y el suelo. Aunque no siempre provoca síntomas, puede causar infecciones respiratorias graves, sobre todo en pacientes con fibrosis quística o enfermedades pulmonares crónicas.
Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, fatiga y problemas respiratorios. La bacteria puede transmitirse a través del contacto con superficies contaminadas, equipos médicos, ambientes húmedos o incluso entre personas en hospitales.
Recomendaciones para los consumidores: Aunque DermaRite asegura que no se han reportado casos adversos hasta ahora, recomienda que cualquier persona que experimente síntomas tras usar estos productos consulte de inmediato a un médico. Los consumidores también pueden informar eventos adversos a la FDA.