Mediante la disposición 5354/2025 publicada en el Boletín Oficial, se detalló que el producto era considerado ilegal, ya que la empresa fabricante no contaba con autorización ni con registros sanitarios correspondientes.

Durante el procedimiento, se descubrió que la empresa no estaba habilitada para comercializar productos y que el detergente en cuestión no estaba registrado ante el organismo sanitario. Por tal motivo, no se podía garantizar ni su trazabilidad ni su inocuidad.