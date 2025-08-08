Wapa.pe
    La ANMAT suspendió la venta y distribución de una conocida marca de shampoo y productos capilares tras detectar irregularidades en su registro. Según la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo explicó que los productos no estaban inscritos en la base de datos oficial, por lo que carecían del respaldo sanitario necesario para garantizar su seguridad.

    ¿Cuál es el shampoo que prohibió ANMAT?

    El organismo de control realizó un relevamiento sobre los siguientes productos.

    Nombre del ProductoCategoría
    Keratina a Anti FrizzKeratina
    KeratinaKeratina
    Protector Térmico Splash de RosasProtector térmico
    Keragloss Keratina y Ácido HialurónicoKeratina
    Semi di Lino R ReparaTratamiento brillo
    Evoplex Máscara NutriplexMáscara capilar
    Protector Térmico Oro LíquidoProtector térmico
    Hair Mask Protector Térmico Desenredante Coconut OrgánicoProtector térmico
    Aceite de RicinoAceite
    Semillas de Lino Brillo GlossTratamiento brillo
    Ampolla de KeratinaKeratina
    Aceite de Almendras B BrilloAceite
    Alisado de PaltaAlisado
    Alisado PlastificadoAlisado
    Alisado de CocoAlisado
    Cauterizador MolecularCauterizador
    Antifrizz PremiumOtro
    Rescate Capilar Células Madres y Aceite de CocoAceite
    Alisado 3DAlisado
    Alisado JaponésAlisado
    Alisado EspejoAlisado
    Alisado de RicinoAlisado
    Reestructurador Células MadresReestructurador
    Lifting CapilarLifting capilar
    Alisado BrasileroAlisado
    Alisado MotaAlisado
    Alisado de ArgánAlisado
    Matizador VioletaMatizador
    Matizador AzulMatizador
    Matizador VerdeMatizador
    Matizador NegroMatizador
    Matizador GrisMatizador
    Matizador MixtoMatizador
    Matizador RojoMatizador
    Shampoo BotoxShampoo
    Acondicionador BotoxAcondicionador
    Acondicionador Neutro pH 7Acondicionador
    Acondicionador CocoAcondicionador
    Shampoo ÁcidoShampoo
    Acondicionador ÁcidoAcondicionador
    Shampoo de KeratinaShampoo
    Acondicionador de KeratinaAcondicionador
    Shampoo BiotinaShampoo
    Acondicionador BiotinaAcondicionador
    Shampoo de ArgánShampoo
    Acondicionador de ArgánAcondicionador
    ¿Por qué se prohibió el shampoo más popular?

    Luego de un relevamiento, el organismo de control determinó que algunos productos contenían formol y no cumplían con la normativa vigente, lo que podría provocar efectos adversos como irritación en la piel y ojos, enrojecimiento, ardor, picazón, lagrimeo, molestias en la garganta y nariz, tos, y hasta sensibilidad en las vías respiratorias o problemas respiratorios graves.

    Con el fin de resguardar la salud pública, la ANMAT tomó las siguientes medidas:

    • Prohibió el uso, venta y distribución de todos los lotes del producto.
    • Ordenó el retiro inmediato del producto del mercado.
    • Comunicó la disposición a las autoridades competentes.

    El organismo también advirtió que, si los productos contienen sustancias no autorizadas, una exposición prolongada puede causar reacciones alérgicas como hipersensibilidad y dermatitis, e incluso aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente en la zona nasofaríngea.

    ¿Qué hacer si tengo en casa un producto prohibido por la ANMAT?

    La ANMAT aconseja a profesionales de la salud, farmacias, ortopedias y al público en general que:

    • Revisen si poseen alguno de los productos señalados.
    • Detengan de inmediato su uso.
    • Eviten comercializarlo o distribuirlo.

    Además, el organismo suele incluir en los anexos de sus disposiciones oficiales los detalles que permiten diferenciar los productos auténticos de los falsificados. Si alguien detecta unidades con esas características, debe comunicarse con las autoridades correspondientes por correo electrónico o mediante el sitio web de la ANMAT.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

