La ANMAT suspendió la venta y distribución de una conocida marca de shampoo y productos capilares tras detectar irregularidades en su registro. Según la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo explicó que los productos no estaban inscritos en la base de datos oficial, por lo que carecían del respaldo sanitario necesario para garantizar su seguridad.
¿Cuál es el shampoo que prohibió ANMAT?
El organismo de control realizó un relevamiento sobre los siguientes productos.
|Nombre del Producto
|Categoría
|Keratina a Anti Frizz
|Keratina
|Keratina
|Keratina
|Protector Térmico Splash de Rosas
|Protector térmico
|Keragloss Keratina y Ácido Hialurónico
|Keratina
|Semi di Lino R Repara
|Tratamiento brillo
|Evoplex Máscara Nutriplex
|Máscara capilar
|Protector Térmico Oro Líquido
|Protector térmico
|Hair Mask Protector Térmico Desenredante Coconut Orgánico
|Protector térmico
|Aceite de Ricino
|Aceite
|Semillas de Lino Brillo Gloss
|Tratamiento brillo
|Ampolla de Keratina
|Keratina
|Aceite de Almendras B Brillo
|Aceite
|Alisado de Palta
|Alisado
|Alisado Plastificado
|Alisado
|Alisado de Coco
|Alisado
|Cauterizador Molecular
|Cauterizador
|Antifrizz Premium
|Otro
|Rescate Capilar Células Madres y Aceite de Coco
|Aceite
|Alisado 3D
|Alisado
|Alisado Japonés
|Alisado
|Alisado Espejo
|Alisado
|Alisado de Ricino
|Alisado
|Reestructurador Células Madres
|Reestructurador
|Lifting Capilar
|Lifting capilar
|Alisado Brasilero
|Alisado
|Alisado Mota
|Alisado
|Alisado de Argán
|Alisado
|Matizador Violeta
|Matizador
|Matizador Azul
|Matizador
|Matizador Verde
|Matizador
|Matizador Negro
|Matizador
|Matizador Gris
|Matizador
|Matizador Mixto
|Matizador
|Matizador Rojo
|Matizador
|Shampoo Botox
|Shampoo
|Acondicionador Botox
|Acondicionador
|Acondicionador Neutro pH 7
|Acondicionador
|Acondicionador Coco
|Acondicionador
|Shampoo Ácido
|Shampoo
|Acondicionador Ácido
|Acondicionador
|Shampoo de Keratina
|Shampoo
|Acondicionador de Keratina
|Acondicionador
|Shampoo Biotina
|Shampoo
|Acondicionador Biotina
|Acondicionador
|Shampoo de Argán
|Shampoo
|Acondicionador de Argán
|Acondicionador
¿Por qué se prohibió el shampoo más popular?
Luego de un relevamiento, el organismo de control determinó que algunos productos contenían formol y no cumplían con la normativa vigente, lo que podría provocar efectos adversos como irritación en la piel y ojos, enrojecimiento, ardor, picazón, lagrimeo, molestias en la garganta y nariz, tos, y hasta sensibilidad en las vías respiratorias o problemas respiratorios graves.
Con el fin de resguardar la salud pública, la ANMAT tomó las siguientes medidas:
- Prohibió el uso, venta y distribución de todos los lotes del producto.
- Ordenó el retiro inmediato del producto del mercado.
- Comunicó la disposición a las autoridades competentes.
El organismo también advirtió que, si los productos contienen sustancias no autorizadas, una exposición prolongada puede causar reacciones alérgicas como hipersensibilidad y dermatitis, e incluso aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente en la zona nasofaríngea.
¿Qué hacer si tengo en casa un producto prohibido por la ANMAT?
La ANMAT aconseja a profesionales de la salud, farmacias, ortopedias y al público en general que:
- Revisen si poseen alguno de los productos señalados.
- Detengan de inmediato su uso.
- Eviten comercializarlo o distribuirlo.
Además, el organismo suele incluir en los anexos de sus disposiciones oficiales los detalles que permiten diferenciar los productos auténticos de los falsificados. Si alguien detecta unidades con esas características, debe comunicarse con las autoridades correspondientes por correo electrónico o mediante el sitio web de la ANMAT.