Exigen la suspensión de la marca de shampoo y acondicionador por ser peligrosa | Composición Wapa | Freepik

La ANMAT suspendió la venta y distribución de una conocida marca de shampoo y productos capilares tras detectar irregularidades en su registro. Según la Disposición 5656/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo explicó que los productos no estaban inscritos en la base de datos oficial, por lo que carecían del respaldo sanitario necesario para garantizar su seguridad.

¿Cuál es el shampoo que prohibió ANMAT?

El organismo de control realizó un relevamiento sobre los siguientes productos.

Nombre del Producto Categoría Keratina a Anti Frizz Keratina Keratina Keratina Protector Térmico Splash de Rosas Protector térmico Keragloss Keratina y Ácido Hialurónico Keratina Semi di Lino R Repara Tratamiento brillo Evoplex Máscara Nutriplex Máscara capilar Protector Térmico Oro Líquido Protector térmico Hair Mask Protector Térmico Desenredante Coconut Orgánico Protector térmico Aceite de Ricino Aceite Semillas de Lino Brillo Gloss Tratamiento brillo Ampolla de Keratina Keratina Aceite de Almendras B Brillo Aceite Alisado de Palta Alisado Alisado Plastificado Alisado Alisado de Coco Alisado Cauterizador Molecular Cauterizador Antifrizz Premium Otro Rescate Capilar Células Madres y Aceite de Coco Aceite Alisado 3D Alisado Alisado Japonés Alisado Alisado Espejo Alisado Alisado de Ricino Alisado Reestructurador Células Madres Reestructurador Lifting Capilar Lifting capilar Alisado Brasilero Alisado Alisado Mota Alisado Alisado de Argán Alisado Matizador Violeta Matizador Matizador Azul Matizador Matizador Verde Matizador Matizador Negro Matizador Matizador Gris Matizador Matizador Mixto Matizador Matizador Rojo Matizador Shampoo Botox Shampoo Acondicionador Botox Acondicionador Acondicionador Neutro pH 7 Acondicionador Acondicionador Coco Acondicionador Shampoo Ácido Shampoo Acondicionador Ácido Acondicionador Shampoo de Keratina Shampoo Acondicionador de Keratina Acondicionador Shampoo Biotina Shampoo Acondicionador Biotina Acondicionador Shampoo de Argán Shampoo Acondicionador de Argán Acondicionador

¿Por qué se prohibió el shampoo más popular?

Luego de un relevamiento, el organismo de control determinó que algunos productos contenían formol y no cumplían con la normativa vigente, lo que podría provocar efectos adversos como irritación en la piel y ojos, enrojecimiento, ardor, picazón, lagrimeo, molestias en la garganta y nariz, tos, y hasta sensibilidad en las vías respiratorias o problemas respiratorios graves.

Con el fin de resguardar la salud pública, la ANMAT tomó las siguientes medidas:

Prohibió el uso, venta y distribución de todos los lotes del producto.

Ordenó el retiro inmediato del producto del mercado.

Comunicó la disposición a las autoridades competentes.

El organismo también advirtió que, si los productos contienen sustancias no autorizadas, una exposición prolongada puede causar reacciones alérgicas como hipersensibilidad y dermatitis, e incluso aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente en la zona nasofaríngea.

¿Qué hacer si tengo en casa un producto prohibido por la ANMAT?

La ANMAT aconseja a profesionales de la salud, farmacias, ortopedias y al público en general que:

Revisen si poseen alguno de los productos señalados.

Detengan de inmediato su uso.

Eviten comercializarlo o distribuirlo.