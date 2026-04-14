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Tini deslumbra con lo último de la tendencia "New British"

Desde piezas con texturas hasta el retorno de los cuadros, descubre las piezas clave de transición que definen la estética de la temporada y cómo integrarlas en tu clóset este cambio de estación.

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    Tini deslumbra con lo último de la tendencia "New British"
    Tini deslumbre con el lanzamiento de su colección.
    Tini deslumbra con lo último de la tendencia "New British"

    Tini Stoessel no solo es la artista que marca el ritmo del pop latino; es una figura que ha conquistado escenarios internacionales y se ha consolidado como el referente de estilo para una generación que entiende la moda como su principal forma de expresión personal. Como el nuevo rostro de la campaña "Me fascina verte bien" de Ripley, su estética se traduce ahora en una selección de looks ideales para el cambio de temporada.

    Esta nueva colección, llamada "New British", reúne piezas de Index y Marquis que traen lo último en tendencia y reinventan los códigos clásicos con una actitud contemporánea. Se trata de propuestas con intención, ideales para elevar tu estilo.

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    Layering con actitud

    La casaca efecto cuero con cuello de textura suave es el must-have: aporta profundidad y dramatismo junto a una minifalda a cuadros, creando un contraste atractivo entre suavidad y firmeza. Un look que juega con las proporciones y proyecta seguridad desde la primera mirada.

    Siluetas que estilizan

    El trench coat en trama a cuadros es la pieza que transforma cualquier outfit. Llevado con camisa y pantalones de caída amplia, apuesta por líneas limpias y una silueta alargada que estiliza. Es una propuesta equilibrada que combina frescura y actitud en una versión contemporánea del estilo británico.

    Tini Stoessel luce distintas tendencias para otoño.
    Tini Stoessel luce distintas tendencias para otoño.

    Cuadros y texturas con carácter

    La esencia de esta colección se manifiesta en la combinación de una casaca de textura gamuzada en tonos tierra y una falda con el icónico estampado a cuadros. Estas piezas construyen una base fresca y versátil que celebra el cambio de estación, permitiendo jugar con las proporciones para un look cómodo, pero con mucha identidad.

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    La chompa que define el look

    La pieza estrella para esta tendencia es sin duda, la chompa de rombos de la colección New British. Con un diseño que equilibra lo clásico y lo moderno, esta prenda se convierte en el eje del conjunto, aportando textura y calidez. Al combinarla con botas altas, se logra una silueta poderosa y segura, muy en la línea del estilo de Tini.

    Tini luce tendencia new bristich
    Tini luce tendencia new bristich

    ¡No te quedes fuera! Es tu oportunidad de adelantarte y tener las piezas que reflejan el estilo de la artista que hoy domina las tendencias.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tini deslumbra con lo último de la tendencia "New British"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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