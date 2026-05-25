Transportistas anuncian PARO NACIONAL por alza del combustible: esta sería la fecha de la protesta

Transportistas anuncian PARO NACIONAL por alza del combustible: esta sería la fecha de la protestaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El sector transporte volvería a paralizar sus actividades este martes 2 de junio si el Gobierno no atiende sus reclamos por el incremento del precio de los combustibles. Gremios de carga pesada, transporte urbano e interprovincial anunciaron una protesta nacional que podría afectar el traslado de pasajeros y mercancías en Lima, Callao y diversas regiones del país.
La medida agruparía a más de 120.000 transportistas, quienes exigen al Ejecutivo una respuesta urgente ante el aumento del diésel y otros combustibles. Según los dirigentes, el costo operativo del sector se ha vuelto cada vez más difícil de sostener y amenaza con impactar directamente en el precio de alimentos, pasajes y servicios de transporte.
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Los gremios sostienen que el galón de diésel pasó de S/12,50 a más de S/24, una variación que, aseguran, golpea principalmente a transportistas formales, empresas de carga, buses interprovinciales, unidades urbanas y taxistas. Ante ese escenario, piden subsidios temporales, créditos con mejores condiciones y decretos de urgencia que permitan frenar la crisis económica del rubro.
Paro de transporte en Perú: gremios exigen subsidios ante alza del combustible
La convocatoria responde al malestar acumulado por el incremento sostenido del combustible y por lo que los transportistas consideran una falta de acciones concretas del Ejecutivo. De acuerdo con reportes regionales, los dirigentes advierten que el paro podría empezar el 2 de junio y volverse indefinido si no se aprueba un subsidio extraordinario antes de esa fecha.
El principal pedido es un apoyo económico directo para compensar el alza del diésel. Los gremios señalan que el combustible representa una parte clave de sus costos diarios y que, sin una intervención temporal, muchas unidades no podrían seguir operando sin trasladar el incremento a los usuarios o a la cadena de distribución.
La protesta no solo alcanzaría al transporte de pasajeros. También podría comprometer la movilización de carga, lo que generaría preocupación por el abastecimiento de productos hacia mercados, comercios y regiones. En Arequipa, por ejemplo, gremios de carga pesada, buses, colectivos y taxis advirtieron que se sumarían a la paralización si el Gobierno no publica el decreto de urgencia solicitado.
¿Qué ciudades serán afectadas y qué piden los transportistas al Gobierno?
La medida tendría mayor impacto en Lima y Callao, donde se concentra una parte importante del transporte urbano y de carga. Sin embargo, también se espera participación de gremios en distintas regiones, especialmente en zonas donde el precio del combustible ha elevado los costos de operación y distribución.
Entre las principales demandas destacan:
- Subsidio de al menos S/4 por galón de diésel
- Créditos con tasas preferenciales
- Subsidio temporal para transporte formal
- Respuesta inmediata del Ejecutivo
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Los transportistas advierten que, si no se llega a un acuerdo antes del 2 de junio, la protesta podría extenderse por tiempo indefinido. Además, señalan que el encarecimiento del combustible no solo afecta a los choferes y empresarios del sector, sino también a millones de familias, debido a su efecto en los precios de alimentos, pasajes y productos básicos.
Por ahora, los usuarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales y a posibles reuniones entre el Ejecutivo y los gremios en los próximos días. Cualquier acuerdo previo podría modificar el alcance de la medida o suspender la paralización anunciada.