Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026? Revisa la fecha clave de las elecciones presidenciales

Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.

Mónica Zeballos revela qué carreras eligieron sus hijos y cómo han logrado consolidarse profesionalmente en Estados Unidos lejos del Perú.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.
    Mónica Zeballos cuenta a qué se dedican sus hijos en Estados Unidos y destaca el éxito que lograron en sus carreras. | Composición Wapa | Instagram
    Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.

    Mónica Zeballos, recordada por su conducción en el programa 'Vale la pena soñar', sigue presente en la memoria del público. A sus 58 años, la popular “suavecita” se encuentra en Perú esperando una nueva oportunidad en televisión con un formato enfocado en ayudar a las personas.

    En una entrevista con Trome, la periodista también habló sobre un aspecto poco conocido de su vida: sus dos hijos, Alonso y Micaela Arteaga, fruto de su relación con su exesposo Jimmy Arteaga, quienes actualmente viven y trabajan en Estados Unidos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones

    Mónica Zeballos habla sobre la formación profesional de sus hijos

    Mónica Zeballos, quien participó en el reality 'El gran chef: famosos', aseguró que sus hijos son su mayor orgullo. Además, destacó la decisión profesional que cada uno tomó en su vida.

    Han logrado muchas cosas por sí solos y los admiro muchísimo: el mayor (Alonso) estudió Negocios Internacionales y la menor (Micaela) Criminología. Por ella me volví fanática de documentales de crímenes”, comentó a Trome.

    Asimismo, les dedicó un consejo cargado de reflexión: “Que nunca dejen de ser ellos mismos, que sean agradecidos con lo que tienen y que aprendan a dar, no solo a recibir”.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”

    Así se desarrollan profesionalmente los hijos de Mónica Zeballos en Estados Unidos

    Mónica Zeballos contó que su hijo mayor, Alonso Arteaga, de 30 años, viene desarrollando su carrera en Negocios Internacionales en Miami, donde ha logrado consolidarse con éxito. Por otro lado, su hija Micaela, de 27 años, optó por un camino poco común al dedicarse a la criminología, una profesión que la conductora considera fuera de lo habitual.

    Además, reveló que su hija tiene como meta llegar a trabajar en el FBI de Estados Unidos. “Me encanta su trabajo”, expresó la presentadora, orgullosa del rumbo profesional que ambos han tomado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.

    Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones

    Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”

    Ethel Pozo se quiebra al exponer doloroso proceso que enfrenta con su hija mayor: "Es peor cada vez"

    María Pía Vallejos lanza sorpresivo mensaje tras ser oficializada por Gustavo Salcedo: "Señales de..."

    Lo más vistos en Farándula

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    Alejandra Baigorria confiesa problema de salud en el rostro tras ampay de Said Palao y genera alarma

    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."

    Hija de Christian Domínguez se sincera y revela que está medicada por doloroso padecimiento: "No puedo dormir, no puedo comer"

    Magaly Medina anuncia sus planes de ABANDONAR el país para mudarse con su hermana en Miami: "Tengo departamento allá"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;