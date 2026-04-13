Mónica Zeballos revela qué carreras eligieron sus hijos y cómo han logrado consolidarse profesionalmente en Estados Unidos lejos del Perú.

Mónica Zeballos cuenta a qué se dedican sus hijos en Estados Unidos y destaca el éxito que lograron en sus carreras. | Composición Wapa | Instagram

Mónica Zeballos cuenta a qué se dedican sus hijos en Estados Unidos y destaca el éxito que lograron en sus carreras. | Composición Wapa | Instagram

Mónica Zeballos, recordada por su conducción en el programa 'Vale la pena soñar', sigue presente en la memoria del público. A sus 58 años, la popular “suavecita” se encuentra en Perú esperando una nueva oportunidad en televisión con un formato enfocado en ayudar a las personas.

En una entrevista con Trome, la periodista también habló sobre un aspecto poco conocido de su vida: sus dos hijos, Alonso y Micaela Arteaga, fruto de su relación con su exesposo Jimmy Arteaga, quienes actualmente viven y trabajan en Estados Unidos.

Mónica Zeballos habla sobre la formación profesional de sus hijos

Mónica Zeballos, quien participó en el reality 'El gran chef: famosos', aseguró que sus hijos son su mayor orgullo. Además, destacó la decisión profesional que cada uno tomó en su vida.

“Han logrado muchas cosas por sí solos y los admiro muchísimo: el mayor (Alonso) estudió Negocios Internacionales y la menor (Micaela) Criminología. Por ella me volví fanática de documentales de crímenes”, comentó a Trome.

Asimismo, les dedicó un consejo cargado de reflexión: “Que nunca dejen de ser ellos mismos, que sean agradecidos con lo que tienen y que aprendan a dar, no solo a recibir”.

Así se desarrollan profesionalmente los hijos de Mónica Zeballos en Estados Unidos

Mónica Zeballos contó que su hijo mayor, Alonso Arteaga, de 30 años, viene desarrollando su carrera en Negocios Internacionales en Miami, donde ha logrado consolidarse con éxito. Por otro lado, su hija Micaela, de 27 años, optó por un camino poco común al dedicarse a la criminología, una profesión que la conductora considera fuera de lo habitual.