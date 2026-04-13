Mónica Zeballos sorprende al revelar las exclusivas carreras de sus hijos y a qué se dedican hoy en EE. UU.Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mónica Zeballos, recordada por su conducción en el programa 'Vale la pena soñar', sigue presente en la memoria del público. A sus 58 años, la popular “suavecita” se encuentra en Perú esperando una nueva oportunidad en televisión con un formato enfocado en ayudar a las personas.
En una entrevista con Trome, la periodista también habló sobre un aspecto poco conocido de su vida: sus dos hijos, Alonso y Micaela Arteaga, fruto de su relación con su exesposo Jimmy Arteaga, quienes actualmente viven y trabajan en Estados Unidos.
Mónica Zeballos habla sobre la formación profesional de sus hijos
Mónica Zeballos, quien participó en el reality 'El gran chef: famosos', aseguró que sus hijos son su mayor orgullo. Además, destacó la decisión profesional que cada uno tomó en su vida.
“Han logrado muchas cosas por sí solos y los admiro muchísimo: el mayor (Alonso) estudió Negocios Internacionales y la menor (Micaela) Criminología. Por ella me volví fanática de documentales de crímenes”, comentó a Trome.
Asimismo, les dedicó un consejo cargado de reflexión: “Que nunca dejen de ser ellos mismos, que sean agradecidos con lo que tienen y que aprendan a dar, no solo a recibir”.
PUEDES VER: Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”
Así se desarrollan profesionalmente los hijos de Mónica Zeballos en Estados Unidos
Mónica Zeballos contó que su hijo mayor, Alonso Arteaga, de 30 años, viene desarrollando su carrera en Negocios Internacionales en Miami, donde ha logrado consolidarse con éxito. Por otro lado, su hija Micaela, de 27 años, optó por un camino poco común al dedicarse a la criminología, una profesión que la conductora considera fuera de lo habitual.
Además, reveló que su hija tiene como meta llegar a trabajar en el FBI de Estados Unidos. “Me encanta su trabajo”, expresó la presentadora, orgullosa del rumbo profesional que ambos han tomado.