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Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones

Mark Vito sorprende al evitar revelar su voto en elecciones 2026 y responde con mensaje viral en medio de polémica con Melissa Klug.

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    Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones
    Mark Vito votó y tuvo inesperada reacción a la pregunta de por quién votaría. | Composición Wapa
    Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones

    Lo que debía ser una pausa breve en las grabaciones del reality ‘La Granja VIP’ terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día. Varios participantes dejaron el set para acudir a votar en las Elecciones Presidenciales 2026, pero fue Mark Vito quien acaparó todas las miradas tras un inesperado intercambio con el público.

    Mark Vito evita revelar su voto y lanza inesperado mensaje

    Al llegar a su centro de votación, el exesposo de Keiko Fujimori protagonizó primero un breve reencuentro con su pareja, Leslie Echevarría. Sin embargo, el momento romántico duró poco, ya que el equipo del programa conducido por Ethel Pozo le pidió avanzar para cumplir con su deber cívico.

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    Fue en ese trayecto hacia su aula que una ciudadana lo interceptó con una pregunta directa: “¿Por quién vas a votar?”

    Lejos de entrar en temas políticos o revelar su elección, Mark Vito optó por una respuesta inesperada y completamente vinculada al reality en el que participa: “Team Reales, apóyanos”.

    Con esta frase, dejó claro que mantendría su voto en reserva, pero no perdió la oportunidad de promocionar a su equipo dentro del programa de Panamericana Televisión.

    Denuncias de agresión remecen el reality

    Pero el paso de Mark Vito por las elecciones no es el único tema que lo mantiene en el ojo público. Su pareja, Leslie Echevarría, encendió la polémica al acusar públicamente a Melissa Klug de haber agredido físicamente al empresario durante las grabaciones de ‘La Granja VIP’.

    En declaraciones difundidas recientemente, expresó su indignación con un fuerte mensaje: "Yo apoyo al chico Youna, pero eso no da derecho que una malcriada con su mamá se aprovechen y quieran dominar todo un reality. Me indigna. Perdón si alzo la voz, pero me indigna que toquen a mi pareja porque en mi casa lo trato como un rey y no va a venir una malcriada, que debería dar el ejemplo a su hija, a tocar a alguien. La agresión física está de más. (...) Me harté del favoritismo y que haya una agresión, por eso la producción baja el volumen. Yo no tengo comunicación con Mark como otras"

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    Las declaraciones han generado revuelo en redes sociales, donde los seguidores del reality se han dividido entre quienes respaldan a la pareja y quienes piden pruebas sobre lo ocurrido.

    Mientras tanto, ‘La Granja VIP’ sigue sumando polémicas que mantienen al programa en tendencia, mezclando entretenimiento, conflictos y ahora incluso momentos ligados a la coyuntura política del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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