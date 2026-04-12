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Elecciones 2026: ONPE amplía el horario de votación tras demoras en la instalación de mesas electorales

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció la ampliación del horario de votación hasta las 6 p. m. por demoras en la instalación de mesas.

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    Elecciones 2026: ONPE amplía el horario de votación tras demoras en la instalación de mesas electorales
    Elecciones 2026: ONPE extiende horario de votación hasta las 6 p. m. por demoras en mesas de sufragio. | Composición Wapa
    Elecciones 2026: ONPE amplía el horario de votación tras demoras en la instalación de mesas electorales

    El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció la ampliación del horario de votación a nivel nacional hasta las 6 de la tarde. La medida responde a los reportes de demoras en la instalación de mesas de sufragio y la apertura tardía de locales de votación, lo que generó retrasos en el inicio del proceso electoral en diversas zonas del país.

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    De igual manera, el jefe de la ONPE informó que el plazo para la instalación de las mesas de votación en los locales electorales se ampliará hasta las 2 de la tarde. Esta medida se adoptó debido a las demoras registradas en más de 75 colegios y centros de sufragio, donde se reportó la falta de material electoral necesario para el inicio del proceso, pese a la presencia de los miembros de mesa.

    "(Se ampliará el horario de votación) en interés de garantizar el derecho constitucional al sufragio de todos los peruanos", señaló Corvetto. Asimismo, agradeció la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien respaldó la propuesta de la ONPE.

    Por otro lado, Corvetto ofreció disculpas en nombre de la institución por los inconvenientes generados durante la jornada. "Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados", manifestó.

    Comunicado del JNE en las Elecciones 2026.
    Comunicado del JNE en las Elecciones 2026.
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    ONPE reporta retrasos en material electoral en Lima Sur

    En horas de la mañana, la ONPE informó que el material electoral presentó retrasos en algunas zonas de Lima Metropolitana, afectando principalmente el sur de la ciudad, como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. El ente electoral precisó que la empresa “Servicios Generales Gálaga” era la encargada del traslado del material hacia Lima Sur, pero se registraron demoras por parte del proveedor.

    Comunicado del JNE en las Elecciones 2026.
    Comunicado del JNE en las Elecciones 2026.

    Ante ello, la representante de la ONPE, Elizabeth Hinostroza, indicó que se están activando planes de contingencia para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. Además, pidió calma a la ciudadanía, asegurando que el material está siendo distribuido progresivamente para asegurar el derecho al voto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones 2026: ONPE amplía el horario de votación tras demoras en la instalación de mesas electorales
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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