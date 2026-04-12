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¿Cuánto tiempo tienes para votar este 12 de abril? ONPE revela cuántos minutos necesitarás

A pesar de que la ley establece un minuto para votar, el tamaño de la cédula electoral ha llevado a la ONPE a proyectar un tiempo mayor para un proceso eficaz.

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    ¿Cuánto tiempo tienes para votar? | Composición: Wapa Andina
    ¿Cuánto tiempo tienes para votar este 12 de abril? ONPE revela cuántos minutos necesitarás

    La duración del proceso de votación es una de las dudas más comunes entre los ciudadanos que acudirán a las urnas este domingo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) evaluó el tiempo promedio que tarda cada elector en emitir su voto dentro de la cabina. Este cálculo se basó en pruebas realizadas antes de la jornada electoral. Entérate cuánto podrías demorar.

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    La ONPE estimó el tiempo que tomará a cada ciudadano emitir su voto durante las Elecciones Generales del Perú 2026, considerando las características de la cédula electoral y el procedimiento que deben seguir los votantes en la mesa de sufragio.

    Debido a las dimensiones de la cédula de votación, la ONPE proyecta que cada elector podría tardar entre un minuto y medio y dos minutos en completar el proceso dentro de la cabina. Este cálculo se basa en diversas pruebas y simulaciones realizadas por la entidad electoral para evaluar el flujo de votantes durante la jornada.

    ‘Si bien es cierto, en la ley se establece que tienen un minuto para poder votar. Sin embargo, debido al tamaño de la cédula, en las simulaciones que ha realizado la ONPE, el tiempo en promedio es de un minuto y medio a dos minutos. Es por eso que se está tomando como una medida y estrategia que se cuenten con dos cabinas de votación’, afirmó el especialista de educación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), autoridad electoral de Perú, Yordan Mañuico en diálogo con ATV Noticias.

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    ¿Cuántas etapas tiene el proceso de votación?

    El proceso de votación contempla varias etapas. Primero, el ciudadano debe ubicar su nombre en la lista de electores del local asignado. Luego presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) ante los miembros de mesa para recibir la cédula correspondiente.

    Tras ello, el elector ingresa a la cabina para marcar su elección. Finalmente, debe doblar la cédula, depositarla en el ánfora y registrar su firma y huella digital en el padrón, pasos que completan formalmente la emisión del voto.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cuánto tiempo tienes para votar este 12 de abril? ONPE revela cuántos minutos necesitarás
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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