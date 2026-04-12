Elecciones 2026: estas son las conductas PROHIBIDAS al momento de votar en la cámara secreta

Conoce las prohibiciones dentro de la cámara secreta y el paso a paso para votar correctamente en las Elecciones Generales 2026 en Perú .

Es mejor tarde que nunca. Conoce lo que está prohibido al momento de votar.

Es mejor tarde que nunca. Conoce lo que está prohibido al momento de votar.

En las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reforzado las normas dentro de los locales de votación con el objetivo de garantizar un proceso transparente, ordenado y libre de presiones. Uno de los espacios más regulados es la cámara secreta, lugar donde cada ciudadano emite su voto de manera privada.

Lo que no puedes hacer dentro de la cámara secreta

El organismo electoral ha sido enfático en prohibir el uso de dispositivos electrónicos dentro de la cámara secreta. No se permite ingresar con celulares, cámaras ni equipos de grabación. Los votantes no pueden usar este móvil en la cámara secreta para tomar fotografías, grabar videos o transmitir en vivo. Esta medida protege la privacidad del sufragio, impide la difusión de la decisión del elector y evita cualquier intento de coacción o control sobre el sentido del voto.

Asimismo, está terminantemente prohibido ingresar al local de votación con cualquier tipo de propaganda política. No se puede portar prendas, accesorios, papeles, banderas o cualquier objeto que haga alusión a partidos, candidatos o movimientos políticos dentro del local electoral. La restricción incluye desde insignias hasta folletos o carteles, y busca mantener un ambiente neutral, sin influencias externas sobre los votantes.

El orden también es clave durante la jornada electoral. No se debe alterar el orden ni la fila durante el proceso electoral. Los ciudadanos deben respetar el turno asignado y el flujo establecido por los organizadores en el local de votación. No está permitido colarse, interrumpir el orden ni generar situaciones que dificulten el trabajo del personal electoral. Cumplir con estas reglas permite que la votación se desarrolle de manera ágil y segura.

Para quienes votan por primera vez o tienen dudas, la recomendación es clara: acudir únicamente al personal autorizado. En caso de que sea la primera vez que emitas tu voto y tengas inconvenientes, recuerda solo consultar con el personal de la ONPE. Asimismo, no pidas a ninguna persona que marque por ti. Todo voto es reservado.

Otra restricción importante es acudir en condiciones adecuadas. No puedes acudir en estado de ebriedad. En caso de que se detecte tu estado, las autoridades podrán detenerte.

Paso a paso: así debes votar este 12 de abril

El domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 en Perú, y para participar correctamente es fundamental seguir las indicaciones oficiales.

Antes de salir de casa, los ciudadanos deben verificar su local de votación en la plataforma digital de la ONPE. El único documento válido para sufragar es el DNI, por lo que es indispensable llevarlo consigo.

Al llegar, se recomienda ubicar la mesa de sufragio revisando los croquis y paneles informativos. Una vez allí, el elector deberá identificarse presentando su DNI y mencionando su número de orden para que los miembros de mesa validen su información. Luego recibirá la cédula de votación, la cual debe estar firmada por el presidente de mesa.

Dentro de la cámara secreta, el votante marcará sus preferencias, doblará la cédula y la depositará en el ánfora. Finalmente, deberá firmar y colocar su huella en la lista de electores, recoger su documento de identidad y confirmar que su participación quedó registrada correctamente.