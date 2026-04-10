¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención

A horas de elecciones 2026, algunas oficinas de RENIEC atenderán hasta la medianoche y el domingo hasta antes del cierre de mesas de votación.

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que entregará el DNI incluso el mismo domingo 12 de abril, con el objetivo de que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de documento.

La atención se realizará el sábado 11 y domingo 12 en más de 300 oficinas a nivel nacional, con horarios diferenciados. En Lima, varias sedes ampliarán su atención desde temprano e incluso hasta la medianoche.

Sedes y horarios en Lima para recoger el DNI el sábado 11 de abril

AG 06 de Agosto: Avenida 06 de Agosto N° 856, J esús María

AG Cajatambo : Jirón Bolognesi S/N, frente a la Plaza de Armas

: Jirón Bolognesi S/N, frente a la Plaza de Armas AG Canta: Jirón Independencia N° 308 (Municipio)

AG Cañete: Avenida Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, San Vicente

AG Huaral: Pasaje El Palmo con Calle Huaquilla (DEMUNA)

AG Matucana: Jirón Tacna 626, Centro Cívico

AG Oyón: Jirón Unión 216

AG Yauyos: Plaza Constitución N° 110

AG Chancay: Avenida Primero de Mayo cuadra 3

OR Ancash: Jirón Ancash N° 336-344, Cercado de Lima

OR Barranca: Avenida Independencia N° 674-678

OR Callao: Avenida Dos de Mayo N° 440-446

OR Chosica: Jirón Chucuito N° 248

OR Cieneguilla: Avenida San Martín, Zona D, Tambo Viejo

OR Lurín: Asociación Centinela Mz. B Lote 5

OR Quilca: Jirón Quilca N° 501 y 525

OR Ventanilla: Avenida Pachacútec N° 225

OR Villa El Salvador: Av. Pastor Sevilla, Sector 6

Atención extendida de 07:00 a.m. a 11:59 p.m.

AG Huacho: Avenida Grau N° 295

OR Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545

OR Independencia: Calle Los Andes N° 486

OR Jesús María: Jirón Talara N° 130

OR Miraflores: Avenida Diez Canseco N° 230

OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N° 241

OR San Borja: Avenida San Luis N° 1673

OR San Juan de Lurigancho: Avenida Las Flores, Canto Grande

OR San Juan de Miraflores: Avenida Billinghurst N° 767

OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich 592

OR Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos N° 947

Atención de 08:30 a.m. a 4:00 p.m. (MAC)

MAC Callao: Av. Óscar R. Benavides 3866, Mall Aventura Plaza

MAC Lima Este: Carretera Central 111, Santa Anita

MAC Lima Norte: Av. Los Ángeles 602, Mall Plaza

MAC Lima Sur: Av. Circunvalación 1583, SJM

MAC Ventanilla: Av. La Playa S/N

MAC Express Puruchuco: Av. Javier Prado Este 8680

Reniec horario de atención domingo 12 de abril

AG Cajatambo, Canta, Cañete, Huacho, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay

OR Ancash, Barranca, Callao y Cercado de Lima

OR Chosica, Cieneguilla, Independencia, Jesús María

OR Lurín, Miraflores, Puente Piedra, Quilca

OR San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores

OR San Martín de Porres y Santa Anita

Horario único: de 07:00 a.m. a 4:00 p.m.

Reniec: sedes de atención y horarios en provincia

El sábado 11 abrirán 197 sedes

El domingo 12 atenderán 224 sedes