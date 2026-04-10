¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención

¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atenciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que entregará el DNI incluso el mismo domingo 12 de abril, con el objetivo de que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de documento.
La atención se realizará el sábado 11 y domingo 12 en más de 300 oficinas a nivel nacional, con horarios diferenciados. En Lima, varias sedes ampliarán su atención desde temprano e incluso hasta la medianoche.
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Sedes y horarios en Lima para recoger el DNI el sábado 11 de abril
- AG 06 de Agosto: Avenida 06 de Agosto N° 856, Jesús María
- AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N, frente a la Plaza de Armas
- AG Canta: Jirón Independencia N° 308 (Municipio)
- AG Cañete: Avenida Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, San Vicente
- AG Huaral: Pasaje El Palmo con Calle Huaquilla (DEMUNA)
- AG Matucana: Jirón Tacna 626, Centro Cívico
- AG Oyón: Jirón Unión 216
- AG Yauyos: Plaza Constitución N° 110
- AG Chancay: Avenida Primero de Mayo cuadra 3
- OR Ancash: Jirón Ancash N° 336-344, Cercado de Lima
- OR Barranca: Avenida Independencia N° 674-678
- OR Callao: Avenida Dos de Mayo N° 440-446
- OR Chosica: Jirón Chucuito N° 248
- OR Cieneguilla: Avenida San Martín, Zona D, Tambo Viejo
- OR Lurín: Asociación Centinela Mz. B Lote 5
- OR Quilca: Jirón Quilca N° 501 y 525
- OR Ventanilla: Avenida Pachacútec N° 225
- OR Villa El Salvador: Av. Pastor Sevilla, Sector 6
Atención extendida de 07:00 a.m. a 11:59 p.m.
- AG Huacho: Avenida Grau N° 295
- OR Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545
- OR Independencia: Calle Los Andes N° 486
- OR Jesús María: Jirón Talara N° 130
- OR Miraflores: Avenida Diez Canseco N° 230
- OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N° 241
- OR San Borja: Avenida San Luis N° 1673
- OR San Juan de Lurigancho: Avenida Las Flores, Canto Grande
- OR San Juan de Miraflores: Avenida Billinghurst N° 767
- OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich 592
- OR Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos N° 947
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Atención de 08:30 a.m. a 4:00 p.m. (MAC)
- MAC Callao: Av. Óscar R. Benavides 3866, Mall Aventura Plaza
- MAC Lima Este: Carretera Central 111, Santa Anita
- MAC Lima Norte: Av. Los Ángeles 602, Mall Plaza
- MAC Lima Sur: Av. Circunvalación 1583, SJM
- MAC Ventanilla: Av. La Playa S/N
- MAC Express Puruchuco: Av. Javier Prado Este 8680
Reniec horario de atención domingo 12 de abril
- AG Cajatambo, Canta, Cañete, Huacho, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay
- OR Ancash, Barranca, Callao y Cercado de Lima
- OR Chosica, Cieneguilla, Independencia, Jesús María
- OR Lurín, Miraflores, Puente Piedra, Quilca
- OR San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores
- OR San Martín de Porres y Santa Anita
- Horario único: de 07:00 a.m. a 4:00 p.m.
Reniec: sedes de atención y horarios en provincia
- El sábado 11 abrirán 197 sedes
- El domingo 12 atenderán 224 sedes
Importante tomar en cuenta: Los horarios pueden variar según cada oficina, por lo que se sugiere consultar el listado completo en este ENLACE. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos confirmar previamente si su DNI ya se encuentra listo antes de acercarse a recogerlo. Esta información puede verificarse a través de este ENLACE.