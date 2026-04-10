Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención

A horas de elecciones 2026, algunas oficinas de RENIEC atenderán hasta la medianoche y el domingo hasta antes del cierre de mesas de votación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención
    RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: sedes y horarios en Lima. | Composición Wapa
    ¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención

    A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que entregará el DNI incluso el mismo domingo 12 de abril, con el objetivo de que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de documento.

    La atención se realizará el sábado 11 y domingo 12 en más de 300 oficinas a nivel nacional, con horarios diferenciados. En Lima, varias sedes ampliarán su atención desde temprano e incluso hasta la medianoche.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sedapal confirma corte de agua este domingo 12 de abril por hasta 15 horas: zonas afectadas y horarios

    Sedes y horarios en Lima para recoger el DNI el sábado 11 de abril

    • AG 06 de Agosto: Avenida 06 de Agosto N° 856, Jesús María
    • AG Cajatambo: Jirón Bolognesi S/N, frente a la Plaza de Armas
    • AG Canta: Jirón Independencia N° 308 (Municipio)
    • AG Cañete: Avenida Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4, San Vicente
    • AG Huaral: Pasaje El Palmo con Calle Huaquilla (DEMUNA)
    • AG Matucana: Jirón Tacna 626, Centro Cívico
    • AG Oyón: Jirón Unión 216
    • AG Yauyos: Plaza Constitución N° 110
    • AG Chancay: Avenida Primero de Mayo cuadra 3
    • OR Ancash: Jirón Ancash N° 336-344, Cercado de Lima
    • OR Barranca: Avenida Independencia N° 674-678
    • OR Callao: Avenida Dos de Mayo N° 440-446
    • OR Chosica: Jirón Chucuito N° 248
    • OR Cieneguilla: Avenida San Martín, Zona D, Tambo Viejo
    • OR Lurín: Asociación Centinela Mz. B Lote 5
    • OR Quilca: Jirón Quilca N° 501 y 525
    • OR Ventanilla: Avenida Pachacútec N° 225
    • OR Villa El Salvador: Av. Pastor Sevilla, Sector 6

    Atención extendida de 07:00 a.m. a 11:59 p.m.

    • AG Huacho: Avenida Grau N° 295
    • OR Cercado de Lima: Jirón Nicolás de Piérola N° 545
    • OR Independencia: Calle Los Andes N° 486
    • OR Jesús María: Jirón Talara N° 130
    • OR Miraflores: Avenida Diez Canseco N° 230
    • OR Puente Piedra: Jirón Ricardo Palma N° 241
    • OR San Borja: Avenida San Luis N° 1673
    • OR San Juan de Lurigancho: Avenida Las Flores, Canto Grande
    • OR San Juan de Miraflores: Avenida Billinghurst N° 767
    • OR San Martín de Porres: Av. Eduardo de Habich 592
    • OR Santa Anita: Avenida Los Eucaliptos N° 947
    wapa.pe

    PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    Atención de 08:30 a.m. a 4:00 p.m. (MAC)

    • MAC Callao: Av. Óscar R. Benavides 3866, Mall Aventura Plaza
    • MAC Lima Este: Carretera Central 111, Santa Anita
    • MAC Lima Norte: Av. Los Ángeles 602, Mall Plaza
    • MAC Lima Sur: Av. Circunvalación 1583, SJM
    • MAC Ventanilla: Av. La Playa S/N
    • MAC Express Puruchuco: Av. Javier Prado Este 8680

    Reniec horario de atención domingo 12 de abril

    • AG Cajatambo, Canta, Cañete, Huacho, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos y Chancay
    • OR Ancash, Barranca, Callao y Cercado de Lima
    • OR Chosica, Cieneguilla, Independencia, Jesús María
    • OR Lurín, Miraflores, Puente Piedra, Quilca
    • OR San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores
    • OR San Martín de Porres y Santa Anita
    • Horario único: de 07:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Reniec: sedes de atención y horarios en provincia

    • El sábado 11 abrirán 197 sedes
    • El domingo 12 atenderán 224 sedes

    Importante tomar en cuenta: Los horarios pueden variar según cada oficina, por lo que se sugiere consultar el listado completo en este ENLACE. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos confirmar previamente si su DNI ya se encuentra listo antes de acercarse a recogerlo. Esta información puede verificarse a través de este ENLACE.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN! RENIEC entrega DNI hasta el domingo 12 de abril: revisa AQUÍ sedes y horarios de atención
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Susana Baca asombra al confesar por qué candidato votará en elecciones y enciende las alarmas

    Sedapal confirma corte de agua este domingo 12 de abril por hasta 15 horas: zonas afectadas y horarios

    Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar

    Reniec anuncia horario ampliado para recoger DNI: revisa las oficinas disponibles hasta el 10 de abril

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo más vistos en Tendencias

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;