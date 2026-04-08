Reniec anuncia horario ampliado para recoger DNI: revisa las oficinas disponibles hasta el 10 de abril

Reniec amplía su horario en 13 oficinas para entrega del DNI y activa atención especial por cierre del padrón electoral rumbo a 2026.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) activó una medida clave para miles de ciudadanos que aún necesitan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI). En un contexto marcado por trámites urgentes y el próximo proceso electoral, la entidad anunció la extensión de su horario de atención en oficinas estratégicas a nivel nacional.

Esta ampliación —vigente hasta el viernes 10 de abril— permitirá a los usuarios acudir desde las 7.45 a. m. hasta las 7.45 p. m. en diversas sedes, principalmente en regiones con alta demanda.

Reniec amplía atención en 13 oficinas: revisa los puntos habilitados

La medida, que comenzó el pasado 16 de marzo, alcanza a distintas regiones como Lima, Piura, Loreto, Ayacucho, Ica, San Martín, Ucayali, Cajamarca y La Libertad. Estas son las oficinas donde se aplica el horario extendido:

OR Independencia: Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte (Lima)

OR Miraflores: Avenida Ernesto Diez Canseco N.º 230 (Lima)

OR San Borja: Avenida San Luis N.º 1673, Urb. Jacarandá II (Lima)

OR Chosica: Jirón Chucuito N.º 248 (Lima)

OR Cercado de Lima: Av. Nicolás de Piérolas 545

OR Piura: Calle Libertad Nº 568 (Piura)

OR Iquitos: Jirón Próspero Nº 201 - Iquitos

OR Huamanga: Jirón San Martin Nº 473, 475, 477 y 477A (Ayacucho)

OR Ica: Av. San Martín N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro (Ica)

OR Tarapoto: Jirón Jiménez Pimentel N° 280 (San Martín)

OR Pucallpa: Jr. 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B (Ucayali)

OR Cajamarca: Jr. Del Comercio Nº 633 (Cajamarca)

OR Trujillo: Av. Víctor Larco N° 1096 Urbanización Vista Alegre - Victor Larco Herrera (La Libertad)

Horarios especiales por cierre del padrón electoral

Como parte del cierre del padrón electoral, el Reniec también informó que este martes 7 de abril implementará un horario excepcional en 80 oficinas a nivel nacional, extendiendo la atención hasta las 11.59 p. m. para trámites y entrega del DNI.

Entre las regiones incluidas en esta jornada especial figuran Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Loreto, Áncash, Arequipa y Tacna, entre otras.

Elecciones 2026: más de 26 millones de votantes

De acuerdo con cifras oficiales, se proyecta que 26.353.329 ciudadanos participen en las Elecciones Generales 2026. Del total, más de 13 millones son mujeres y una cifra similar corresponde a hombres. Además, cerca de 2,3 millones votarán por primera vez.

El padrón electoral se elabora a partir del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, gestionado por el Reniec. La entidad advirtió que cualquier cambio realizado después del cierre del padrón no será considerado en este proceso.

DNI electrónico y trámites digitales: lo que debes saber

En paralelo, el Reniec continúa impulsando la digitalización de sus servicios. Solo en lo que va de 2026, ya se han emitido más de dos millones de DNI electrónicos, un documento que cuenta con 64 mecanismos de seguridad.

Para actualizar el DNI azul al electrónico, los ciudadanos deben pagar S/30.00 (código 02121), descargar la app DNI BioFacial y completar la validación de identidad junto con la actualización de la fotografía.

En el caso del duplicado de DNIe, el costo es de S/33.00 (código 005221), siguiendo el mismo proceso digital. Es importante cumplir con requisitos como fondo blanco, buena iluminación y rostro completamente visible.