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¿Sirve el C4 para votar? Reniec responde y sorprende a miles de electores

Reniec aclara que el certificado C4 no sirve para votar en elecciones 2026 y detalla hasta cuándo será válido el DNI vencido en el Perú.

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    ¿Puedo votar con el certificado C4 de Reniec en las elecciones 2026? | Composición Wapa
    ¿Sirve el C4 para votar? Reniec responde y sorprende a miles de electores

    Si extraviaste tu DNI y solo cuentas con el certificado C4 tras iniciar el trámite, es importante que tomes precauciones de cara a las elecciones 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró de forma oficial que este documento no habilita a los ciudadanos para emitir su voto, ya que no cumple con los requisitos exigidos en la mesa de sufragio.

    La entidad precisó que, aunque el C4 permite validar ciertos datos personales, no reemplaza la función del Documento Nacional de Identidad en un proceso electoral.

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    Reniec confirma que el certificado C4 no permite votar

    A través de la Resolución 00030-2026/JNAC, Reniec dejó en claro que el certificado C4 carece de validez para participar en elecciones. En ese sentido, reiteró que el único documento reconocido para sufragar es el DNI, ya sea en su versión tradicional (azul) o electrónica.

    Esta medida busca garantizar que los miembros de mesa puedan verificar correctamente la identidad de cada elector, evitando inconsistencias durante la jornada electoral.

    ¿Se puede votar con DNI vencido? Esto debes saber

    Frente a otra duda frecuente, Reniec también se pronunció sobre el uso del DNI caducado. Según indicó, este documento será aceptado únicamente hasta el 12 de abril de 2026, fecha correspondiente a la primera vuelta electoral.

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    Sin embargo, la institución advirtió que, si una persona no cuenta con su DNI el día de la votación, no podrá ejercer su derecho al sufragio, debido a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones.

    Por ello, exhortó a la ciudadanía a no esperar hasta el último momento y gestionar cuanto antes el duplicado o la actualización del documento a través de su plataforma oficial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Sirve el C4 para votar? Reniec responde y sorprende a miles de electores
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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