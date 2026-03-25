Sedapal informó la disposición con el objetivo de realizar trabajos especializados en la red de agua potable, por lo que recomendó a la población tomar las medidas del caso y llenar contenedores de agua con anticipación.

Sedapal pide a la ciudadanía que tome sus precauciones. | Composición Wapa

Sedapal pide a la ciudadanía que tome sus precauciones. | Composición Wapa

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 27 de marzo se realizará una interrupción programada del servicio de agua en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida alcanzará tanto a hogares como a locales comerciales y forma parte de trabajos de mantenimiento orientados a mejorar el sistema de distribución y garantizar un suministro más seguro.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad detalló que el corte se aplicará de manera progresiva según las zonas establecidas y que podría extenderse por varias horas en cada sector.

Ante ello, Sedapal exhortó a los vecinos y negocios ubicados en las áreas afectadas a tomar precauciones con anticipación, como almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión. Asimismo, recordó la importancia de hacer un uso responsable del recurso y evitar su desperdicio.

Estas son las zonas afectadas

La Molina

Urb. Las Colinas de La Molina

Urb. La Capilla

Hora: 3.00 p. m. - 11.50 p. m.

El Agustino

Coop. Universal I, II y III

Coop. 5 de Agosto

Coop. Los Molles

Coop. Los Chancas I

Urb. Los Robles

Junta de Compradores San Antonio

A. H. Los Jardines

Urb. Los Ficus I y II

A. H. Santa Anita

Urb. La Achirana I y II

Santa Rosa de Quives

P.J. Perales

Coop. Manuel Correa

Conj. Resid. Recrea

Ind. Fundo Puente

Coop. Virgen de las Nieves

A. H. Los Eucaliptus

A. H. Las Lomas de Nocheto

A. H. Hijos de Perales

A. H. Vista Alegre

A. H. Las Malvinas

A. H. Nocheto

A. H. 8 de Febrero

P.J. Virgen del Carmen

P.J. Señor de los Milagros

P.J. Villa Hermosa

Coop. Villa del Mar

Hospital Hipólito Unanue

Serensa sede principal Atarjea redes primarias macromedición Tekno

A. H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes

Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

Cieneguilla

Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-04, CIE-05, CIE-06, CIE-07, CIE-08, CIE-09 y CIE-10

Hora: 1.01 - 11.50 p. m.

Los Olivos

A. H. Enrique Milla Ochoa

A. H. San Martín

Asociación San Roque

Hora: 12.00 m - 8.00 p. m.

Miraflores

Urb. Miraflores

Cuadrante: av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de mayo y av. Arequipa

Hora: 12.00 m - 11.00 p. m.

Ate

Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate

Cuadrante: A. H. Santa María de Vitarte, A. H. Micaela Bastidas I y III etapa, junta vecinal Virgen de las Mercedes

Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Inca Manco Cápac I

A. H. Mariscal Cáceres

A. H San Pedro II

A. H. San Pedro

A. H. San Pedro I

P.J. Santa Fe de Totorita

A. H. Santa Fe Alta

A. H. Totoritas Parcelas A y B

A. H. 1° De Mayo Marginal

A. H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores

A. H. José María Arguedas

AF Los Olivos

Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan

A. H. Villa Rosario