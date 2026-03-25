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Corte de agua este 27 de marzo: revisa horarios y zonas afectadas en tu distrito

Sedapal informó la disposición con el objetivo de realizar trabajos especializados en la red de agua potable, por lo que recomendó a la población tomar las medidas del caso y llenar contenedores de agua con anticipación.

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    Corte de agua este 27 de marzo: revisa horarios y zonas afectadas en tu distrito
    Sedapal pide a la ciudadanía que tome sus precauciones. | Composición Wapa
    Corte de agua este 27 de marzo: revisa horarios y zonas afectadas en tu distrito

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 27 de marzo se realizará una interrupción programada del servicio de agua en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida alcanzará tanto a hogares como a locales comerciales y forma parte de trabajos de mantenimiento orientados a mejorar el sistema de distribución y garantizar un suministro más seguro.

    A través de sus plataformas oficiales, la entidad detalló que el corte se aplicará de manera progresiva según las zonas establecidas y que podría extenderse por varias horas en cada sector.

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    Ante ello, Sedapal exhortó a los vecinos y negocios ubicados en las áreas afectadas a tomar precauciones con anticipación, como almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión. Asimismo, recordó la importancia de hacer un uso responsable del recurso y evitar su desperdicio.

    Estas son las zonas afectadas

    La Molina

    Urb. Las Colinas de La Molina

    Urb. La Capilla

    Hora: 3.00 p. m. - 11.50 p. m.

    El Agustino

    • Coop. Universal I, II y III
    • Coop. 5 de Agosto
    • Coop. Los Molles
    • Coop. Los Chancas I
    • Urb. Los Robles
    • Junta de Compradores San Antonio
    • A. H. Los Jardines
    • Urb. Los Ficus I y II
    • A. H. Santa Anita
    • Urb. La Achirana I y II
    • Santa Rosa de Quives
    • P.J. Perales
    • Coop. Manuel Correa
    • Conj. Resid. Recrea
    • Ind. Fundo Puente
    • Coop. Virgen de las Nieves
    • A. H. Los Eucaliptus
    • A. H. Las Lomas de Nocheto
    • A. H. Hijos de Perales
    • A. H. Vista Alegre
    • A. H. Las Malvinas
    • A. H. Nocheto
    • A. H. 8 de Febrero
    • P.J. Virgen del Carmen
    • P.J. Señor de los Milagros
    • P.J. Villa Hermosa
    • Coop. Villa del Mar
    • Hospital Hipólito Unanue
    • Serensa sede principal Atarjea redes primarias macromedición Tekno
    • A. H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes

    Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

    Cieneguilla

    Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-04, CIE-05, CIE-06, CIE-07, CIE-08, CIE-09 y CIE-10

    Hora: 1.01 - 11.50 p. m.

    Los Olivos

    • A. H. Enrique Milla Ochoa
    • A. H. San Martín

    Asociación San Roque

    Hora: 12.00 m - 8.00 p. m.

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    Miraflores

    Urb. Miraflores

    Cuadrante: av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de mayo y av. Arequipa

    Hora: 12.00 m - 11.00 p. m.

    Ate

    Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate

    Cuadrante: A. H. Santa María de Vitarte, A. H. Micaela Bastidas I y III etapa, junta vecinal Virgen de las Mercedes

    Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Inca Manco Cápac I
    • A. H. Mariscal Cáceres
    • A. H San Pedro II
    • A. H. San Pedro
    • A. H. San Pedro I
    • P.J. Santa Fe de Totorita
    • A. H. Santa Fe Alta
    • A. H. Totoritas Parcelas A y B
    • A. H. 1° De Mayo Marginal
    • A. H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores
    • A. H. José María Arguedas
    • AF Los Olivos
    • Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan
    • A. H. Villa Rosario

    Hora: 8.00 a. m. - 11.55 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este 27 de marzo: revisa horarios y zonas afectadas en tu distrito
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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