Corte de agua este 27 de marzo: revisa horarios y zonas afectadas en tu distritoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 27 de marzo se realizará una interrupción programada del servicio de agua en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida alcanzará tanto a hogares como a locales comerciales y forma parte de trabajos de mantenimiento orientados a mejorar el sistema de distribución y garantizar un suministro más seguro.
A través de sus plataformas oficiales, la entidad detalló que el corte se aplicará de manera progresiva según las zonas establecidas y que podría extenderse por varias horas en cada sector.
Ante ello, Sedapal exhortó a los vecinos y negocios ubicados en las áreas afectadas a tomar precauciones con anticipación, como almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión. Asimismo, recordó la importancia de hacer un uso responsable del recurso y evitar su desperdicio.
Estas son las zonas afectadas
La Molina
Urb. Las Colinas de La Molina
Urb. La Capilla
Hora: 3.00 p. m. - 11.50 p. m.
El Agustino
- Coop. Universal I, II y III
- Coop. 5 de Agosto
- Coop. Los Molles
- Coop. Los Chancas I
- Urb. Los Robles
- Junta de Compradores San Antonio
- A. H. Los Jardines
- Urb. Los Ficus I y II
- A. H. Santa Anita
- Urb. La Achirana I y II
- Santa Rosa de Quives
- P.J. Perales
- Coop. Manuel Correa
- Conj. Resid. Recrea
- Ind. Fundo Puente
- Coop. Virgen de las Nieves
- A. H. Los Eucaliptus
- A. H. Las Lomas de Nocheto
- A. H. Hijos de Perales
- A. H. Vista Alegre
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Nocheto
- A. H. 8 de Febrero
- P.J. Virgen del Carmen
- P.J. Señor de los Milagros
- P.J. Villa Hermosa
- Coop. Villa del Mar
- Hospital Hipólito Unanue
- Serensa sede principal Atarjea redes primarias macromedición Tekno
- A. H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes
Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Cieneguilla
Parcelación Cieneguilla 3ra etapa CIE-01, CIE-02, CIE-03, CIE-04, CIE-05, CIE-06, CIE-07, CIE-08, CIE-09 y CIE-10
Hora: 1.01 - 11.50 p. m.
Los Olivos
- A. H. Enrique Milla Ochoa
- A. H. San Martín
Asociación San Roque
Hora: 12.00 m - 8.00 p. m.
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Miraflores
Urb. Miraflores
Cuadrante: av. Angamos Oeste, calle General Borgoño, calle 02 de mayo y av. Arequipa
Hora: 12.00 m - 11.00 p. m.
Ate
Asociación de Pobladores Los Viñedos de Ate
Cuadrante: A. H. Santa María de Vitarte, A. H. Micaela Bastidas I y III etapa, junta vecinal Virgen de las Mercedes
Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Inca Manco Cápac I
- A. H. Mariscal Cáceres
- A. H San Pedro II
- A. H. San Pedro
- A. H. San Pedro I
- P.J. Santa Fe de Totorita
- A. H. Santa Fe Alta
- A. H. Totoritas Parcelas A y B
- A. H. 1° De Mayo Marginal
- A. H. 1° de Mayo Ampliación Los Vencedores
- A. H. José María Arguedas
- AF Los Olivos
- Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan
- A. H. Villa Rosario
Hora: 8.00 a. m. - 11.55 p. m.