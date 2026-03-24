6 DISTRITOS SIN AGUA | Sedapal confirma corte de hasta 15 horas este 25 de marzo: zonas y horarios de restablecimiento

6 DISTRITOS SIN AGUA | Sedapal confirma corte de hasta 15 horas este 25 de marzo: zonas y horarios de restablecimientoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 25 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
PUEDES VER: Ley 32563 ya ES OFICIAL: Trabajadores CAS accederán a GRATIFICACIÓN y CTS, ¿cuándo empieza el pago?
Corte de agua este 25 de marzo
Chaclacayo
- Zonas: Urb. El Cuadro. Cuadrante: Calle J. P.J. 5-6-7-8-9-10-11-12.
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Ate
- Zonas: A.H. Huaycán zonas K, L, M. UCV 158B-158C, 160B, 170, 170B, UCV 171D.
- Horario: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- También habrá corte en sector 164 desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B.
San Juan de Lurigancho
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
- Zonas: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, A.H. Pueblo Libre Ampliac. Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce Segundo, A.H. Santa Rosa del Sauce, AF Brisas Santa Rosa del Sauce, AF 24 de Diciembre Ampl. A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, PI Jardines de Santa Clarita sector Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce.
- Sector: 406.
PUEDES VER: ONPE anuncia más de 14 mil empleos temporales para Elecciones 2026: requisitos y cómo postular
Lurigancho
- Horario: Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.
- Zonas: Asoc. Corazón de Jesús sector 8, Asoc. Bella Unión anexo 8, Comunidad Campestre de Jicamarca anexo 8, Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptus, Asoc. Julio César Tello Jicamarca sector oeste anexo 8, Reservorio afectado R-EAP 06, Asoc. Agropecuaria Artesanal Valle El Triunfo.
Comas
- Zonas: P.J. Clorinda Málaga de Prado. Cuadrante: A.H. Clorinda Málaga comité 10, A.H. Clorinda Málaga comité 13.
- Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8.00 p. m.
La Molina
- Zonas: Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U1 y Super Mz. U2, Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina, Asoc. El Cascajal.
- Horario: Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
Canales de atención en Sedapal
Para cualquier consulta, reclamo o contacto, tienes disponible el Aquafono (01 317-8000), la asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), sus redes sociales (Facebook, Instagram, X) y su página web sedapal.com.pe.