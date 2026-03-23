ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados

ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 24 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.
La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
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San Juan de Lurigancho
- Motivo del corte: Limpieza de reservorio.
- Horario de suspensión: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
- Áreas afectadas: Urb. Villa Mangomarca, Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL LTDA. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.
- Sector 404.
El Agustino
- Zonas afectadas: A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre.
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Ate
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- Áreas afectadas en sector 150: A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre.
- En sector 152: A.H. Huaycán Zonas V, I, J, UCV 153A zona J, Y, K 163B, R-D7, A.H. Huaycán Zonas V, Y, X 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero, UCV 163C, 164B, R-D8.9, UCV Talleres 30 de Abril UCV 237C, 238, R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril.
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Lurigancho
- Zonas afectadas: APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca.
- Hora del corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.
Magdalena
- Motivo del corte: Trabajos de empalme.
- Zonas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco).
- Horario: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
La Molina
- Zonas sin agua temporal: Urb. Residencial Monterrico. Cuadrante: Av. Separadora Industrial, Calle Los Ciruelos, Calle Las Mandarinas, Calle Las Pecanas.
- Horario: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. por empalme de tubería.
San Martín de Porres
- Áreas sin agua: A.H. 12 de Diciembre, A.H. Los Jazmines de Palao II, A.H. Juan Pablo II, A.H. Lampa de Oro, A.H. Lampa de Oro Ampliación, A.H. Lampa de Oro I y II etapa, A.H. La Milla, A.H. Nuevo Perú, A.H. Manuel Scorza, Asociación Consuelo G. de Velasco, Asociación 24 de Junio, Coop. Viv. Urb. Pop. Valdiviezo, Urb. Ingeniería, Urb. 27 de Octubre, Urb. Palao I y II etapa, Urb. Perú, Urb. Valdiviezo.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8.00 p. m.