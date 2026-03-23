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Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: ¿Cómo reconocer sus síntomas?

ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado este 24 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida y la hora de restablecimiento del servicio.

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    ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados
    Corte de agua este 24 de marzo dejará sin servicio a 7 distritos de Lima por hasta 15 horas.
    ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 24 de marzo, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.

    La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

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    San Juan de Lurigancho

    • Motivo del corte: Limpieza de reservorio.
    • Horario de suspensión: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
    • Áreas afectadas: Urb. Villa Mangomarca, Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL LTDA. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.
    • Sector 404.

    El Agustino

    • Zonas afectadas: A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre.
    • Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

    Ate

    • Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
    • Áreas afectadas en sector 150: A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre.
    • En sector 152: A.H. Huaycán Zonas V, I, J, UCV 153A zona J, Y, K 163B, R-D7, A.H. Huaycán Zonas V, Y, X 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero, UCV 163C, 164B, R-D8.9, UCV Talleres 30 de Abril UCV 237C, 238, R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril.
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    Lurigancho

    • Zonas afectadas: APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca.
    • Hora del corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.

    Magdalena

    • Motivo del corte: Trabajos de empalme.
    • Zonas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco).
    • Horario: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

    La Molina

    • Zonas sin agua temporal: Urb. Residencial Monterrico. Cuadrante: Av. Separadora Industrial, Calle Los Ciruelos, Calle Las Mandarinas, Calle Las Pecanas.
    • Horario: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. por empalme de tubería.

    San Martín de Porres

    • Áreas sin agua: A.H. 12 de Diciembre, A.H. Los Jazmines de Palao II, A.H. Juan Pablo II, A.H. Lampa de Oro, A.H. Lampa de Oro Ampliación, A.H. Lampa de Oro I y II etapa, A.H. La Milla, A.H. Nuevo Perú, A.H. Manuel Scorza, Asociación Consuelo G. de Velasco, Asociación 24 de Junio, Coop. Viv. Urb. Pop. Valdiviezo, Urb. Ingeniería, Urb. 27 de Octubre, Urb. Palao I y II etapa, Urb. Perú, Urb. Valdiviezo.
    • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Sedapal confirma CORTE DE AGUA este MARTES 24 de marzo por hasta 15 HORAS: conoce AQUÍ los 7 distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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