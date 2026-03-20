Piura, San Martín, Tumbes, Loreto y Madre de Dios concentran los casos; la leptospirosis se transmite por contacto con orina de roedores infectados.

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) confirmó tres fallecimientos por leptospirosis en el país, en medio de un repunte asociado a la humedad y las recientes inundaciones en varias regiones.

Hasta la semana epidemiológica 9 de 2026, del 1 al 7 de marzo, se han registrado 841 casos a nivel nacional, de los cuales 505 son probables y 336 confirmados. Las zonas con mayor incidencia incluyen Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco.

Causas y formas de transmisión de la leptospirosis

Para el especialista en salud Jhon Cruzado, la leptospirosis es una enfermedad presente desde hace décadas en el Perú, cuya incidencia aumenta en verano debido a las lluvias intensas y el colapso del sistema de saneamiento. Explicó que se trata de una infección zoonótica, transmitida de animales a humanos.

“(El virus) generalmente se adquiere cuando el sujeto se pone en contacto con aguas, suelos o alimentos contaminados, especialmente de animales como los roedores”, sostuvo para La República. Añadió que las ratas son el principal foco de propagación, responsables de gran parte de los contagios. Asimismo, advirtió que la bacteria puede permanecer durante meses en el agua o el lodo, ingresando al organismo a través de heridas o raspaduras en la piel.

Síntomas y prevención

El Ministerio de Salud del Perú instó a la población, sobre todo en las zonas más afectadas por lluvias intensas, a seguir acciones preventivas para disminuir el riesgo de infección.

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias presentes en la orina de animales infectados, principalmente roedores, y se transmite al entrar en contacto con agua o suelos contaminados.

Entre los principales síntomas figuran:

Fiebre

Dolor muscular intenso principalmente en la espalda baja y piernas

Dolor de cabeza

Náuseas, vómitos y diarrea

Ojos rojos

La enfermedad puede agravarse si no recibe tratamiento oportuno.