Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: ¿Cómo reconocer sus síntomas?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) confirmó tres fallecimientos por leptospirosis en el país, en medio de un repunte asociado a la humedad y las recientes inundaciones en varias regiones.
Hasta la semana epidemiológica 9 de 2026, del 1 al 7 de marzo, se han registrado 841 casos a nivel nacional, de los cuales 505 son probables y 336 confirmados. Las zonas con mayor incidencia incluyen Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco.
Causas y formas de transmisión de la leptospirosis
Para el especialista en salud Jhon Cruzado, la leptospirosis es una enfermedad presente desde hace décadas en el Perú, cuya incidencia aumenta en verano debido a las lluvias intensas y el colapso del sistema de saneamiento. Explicó que se trata de una infección zoonótica, transmitida de animales a humanos.
“(El virus) generalmente se adquiere cuando el sujeto se pone en contacto con aguas, suelos o alimentos contaminados, especialmente de animales como los roedores”, sostuvo para La República. Añadió que las ratas son el principal foco de propagación, responsables de gran parte de los contagios. Asimismo, advirtió que la bacteria puede permanecer durante meses en el agua o el lodo, ingresando al organismo a través de heridas o raspaduras en la piel.
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Síntomas y prevención
El Ministerio de Salud del Perú instó a la población, sobre todo en las zonas más afectadas por lluvias intensas, a seguir acciones preventivas para disminuir el riesgo de infección.
La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias presentes en la orina de animales infectados, principalmente roedores, y se transmite al entrar en contacto con agua o suelos contaminados.
Entre los principales síntomas figuran:
- Fiebre
- Dolor muscular intenso principalmente en la espalda baja y piernas
- Dolor de cabeza
- Náuseas, vómitos y diarrea
- Ojos rojos
La enfermedad puede agravarse si no recibe tratamiento oportuno.
Para prevenir la leptospirosis, se recomienda evitar agua estancada, usar botas en zonas inundadas, mantener higiene de manos, lavar alimentos y beber agua hervida. El Minsa también aconseja no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano si aparecen síntomas.