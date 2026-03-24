¡OPORTUNIDAD ÚNICA! Reniec reduce el precio del DNI electrónico por tiempo limitado: entérate hasta cuándo

Reniec establece una fecha límite para tramitar el DNI electrónico con tarifa reducida. Conoce el plazo y cómo acceder antes que venza el beneficio.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene vigente una campaña que permite tramitar el DNI electrónico a un precio reducido de S/30. Esta medida busca que los ciudadanos actualicen sus datos con miras a las Elecciones Generales 2026.

El beneficio está dirigido a mayores de 17 años, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Por ello, es clave conocer los requisitos y el plazo para acceder a esta promoción antes de que finalice.

¿Hasta cuándo hay plazo para obtener el DNI electrónico con importe especial?

El beneficio estará disponible únicamente hasta el 12 de abril, ya que forma parte de una campaña orientada a que la ciudadanía modernice su documento antes de que finalice el proceso electoral. Esta tarifa aplica para quienes realicen el trámite por primera vez, así como para casos de renovación, duplicado o actualización de datos.

¿Cómo pagar el DNI electrónico con tarifa promocional?

Según Reniec, una de las opciones es cancelar la tasa con el código 02121 a través de Yape. Para hacerlo, primero debes generar un ticket en la web de recaudación, elegir el trámite correspondiente y luego ingresar a la app en la opción “Yapear servicios”, seleccionar Reniec e ingresar el número de ticket.

Otra alternativa es realizar el pago en la plataforma Pagalo.pe o de manera presencial en agencias del Banco de la Nación, presentando el código y el monto indicado.

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