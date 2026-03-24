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¡OPORTUNIDAD ÚNICA! Reniec reduce el precio del DNI electrónico por tiempo limitado: entérate hasta cuándo

Reniec establece una fecha límite para tramitar el DNI electrónico con tarifa reducida. Conoce el plazo y cómo acceder antes que venza el beneficio.

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    ¡OPORTUNIDAD ÚNICA! Reniec reduce el precio del DNI electrónico por tiempo limitado: entérate hasta cuándo

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene vigente una campaña que permite tramitar el DNI electrónico a un precio reducido de S/30. Esta medida busca que los ciudadanos actualicen sus datos con miras a las Elecciones Generales 2026.

    El beneficio está dirigido a mayores de 17 años, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Por ello, es clave conocer los requisitos y el plazo para acceder a esta promoción antes de que finalice.

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    ¿Hasta cuándo hay plazo para obtener el DNI electrónico con importe especial?

    El beneficio estará disponible únicamente hasta el 12 de abril, ya que forma parte de una campaña orientada a que la ciudadanía modernice su documento antes de que finalice el proceso electoral. Esta tarifa aplica para quienes realicen el trámite por primera vez, así como para casos de renovación, duplicado o actualización de datos.

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    ¿Cómo pagar el DNI electrónico con tarifa promocional?

    Según Reniec, una de las opciones es cancelar la tasa con el código 02121 a través de Yape. Para hacerlo, primero debes generar un ticket en la web de recaudación, elegir el trámite correspondiente y luego ingresar a la app en la opción “Yapear servicios”, seleccionar Reniec e ingresar el número de ticket.

    Otra alternativa es realizar el pago en la plataforma Pagalo.pe o de manera presencial en agencias del Banco de la Nación, presentando el código y el monto indicado.

    DNI 3.0: más seguridad y validez de 10 años

    El DNI electrónico 3.0 incorpora 64 medidas de seguridad, cuadruplicando la versión anterior, tanto en su tarjeta de policarbonato como en su chip criptográfico. Incluye un código QR para validación rápida en entornos digitales y físicos. Para adultos, este documento tiene una vigencia de 10 años desde su emisión.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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