Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudirÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, ha puesto en marcha nuevas campañas itinerantes para facilitar el trámite del DNI electrónico a nivel nacional.
Estas jornadas, programadas para el 23 y 24 de marzo, buscan que más ciudadanos accedan a este documento de forma sencilla y gratuita, promoviendo el uso de herramientas digitales y modernizando su identidad sin mayores complicaciones. Consulta los detalles en esta nota.
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DNI electrónico GRATIS el 23 y 24 de marzo: ¿en qué municipios acceder?
Municipalidad provincial de San Miguel
Los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo se desarrollará una campaña gratuita de DNI electrónico, dirigida a niños, jóvenes y adultos. El trámite se realizará en el local del Vaso de Leche San Miguel. Para acceder, los beneficiarios deberán acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, además de presentar su carné de Conadis en caso corresponda.
Municipalidad distrital de Santa Rosa
Esta jornada se llevará a cabo el lunes 23 de marzo, de 10:00 a. m. a 12:30 p. m., y estará enfocada en menores de 17 años y adultos mayores de 60. La atención será en la Asociación Olla Común Las Damas del Golf, ubicada en calle Los Álamos MZ B1, lote 1.
DNI electrónico gratis: ¿en qué otras zonas se dará el documento sin ningún costo?
La campaña se realizará el lunes 23 de marzo, de 10:00 a. m. a 3:30 p. m., en el salón comunal de Villa Santa Sofía. Está dirigida a menores de 0 a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Los asistentes deberán acreditar su condición de vulnerabilidad económica.
DNI electrónico gratis: ¿en qué otras zonas se dará el documento sin ningún costo?
La campaña se realizará el lunes 23 de marzo, de 10.00 a. m. a 3.30 p. m., en el salón comunal de Villa Santa Sofía. Está dirigida a menores de cero a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Los asistentes deberán acreditar su condición de vulnerabilidad económica.