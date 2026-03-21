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Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

Reniec, junto a municipalidades, lanza campañas para obtener el DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo. Consulta si accedes al beneficio.

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    Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudir
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    Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudir

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, ha puesto en marcha nuevas campañas itinerantes para facilitar el trámite del DNI electrónico a nivel nacional.

    Estas jornadas, programadas para el 23 y 24 de marzo, buscan que más ciudadanos accedan a este documento de forma sencilla y gratuita, promoviendo el uso de herramientas digitales y modernizando su identidad sin mayores complicaciones. Consulta los detalles en esta nota.

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    DNI electrónico GRATIS el 23 y 24 de marzo: ¿en qué municipios acceder?

    Municipalidad provincial de San Miguel

    Los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo se desarrollará una campaña gratuita de DNI electrónico, dirigida a niños, jóvenes y adultos. El trámite se realizará en el local del Vaso de Leche San Miguel. Para acceder, los beneficiarios deberán acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, además de presentar su carné de Conadis en caso corresponda.

    DNI electrónico gratis en la Municipalidad provincial de San Miguel.
    DNI electrónico gratis en la Municipalidad provincial de San Miguel.

    Municipalidad distrital de Santa Rosa

    Esta jornada se llevará a cabo el lunes 23 de marzo, de 10:00 a. m. a 12:30 p. m., y estará enfocada en menores de 17 años y adultos mayores de 60. La atención será en la Asociación Olla Común Las Damas del Golf, ubicada en calle Los Álamos MZ B1, lote 1.

    DNI electrónico gratis en la Municipalidad distrital distrital de Santa Rosa.
    DNI electrónico gratis en la Municipalidad distrital distrital de Santa Rosa.
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    DNI electrónico gratis: ¿en qué otras zonas se dará el documento sin ningún costo?

    La campaña se realizará el lunes 23 de marzo, de 10:00 a. m. a 3:30 p. m., en el salón comunal de Villa Santa Sofía. Está dirigida a menores de 0 a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Los asistentes deberán acreditar su condición de vulnerabilidad económica.

    DNI electrónico gratis en la Municipalidad distrital Ignacio Escudero.
    DNI electrónico gratis en la Municipalidad distrital Ignacio Escudero.

    DNI electrónico gratis: ¿en qué otras zonas se dará el documento sin ningún costo?

    La campaña se realizará el lunes 23 de marzo, de 10.00 a. m. a 3.30 p. m., en el salón comunal de Villa Santa Sofía. Está dirigida a menores de cero a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Los asistentes deberán acreditar su condición de vulnerabilidad económica.

    DNI electrónico gratis en la Municipalidad de Carmen de la Legua - Reynoso.
    DNI electrónico gratis en la Municipalidad de Carmen de la Legua - Reynoso.
    SOBRE EL AUTOR:
    Reniec lanza campaña de DNI electrónico gratis este 23 y 24 de marzo: quiénes son los beneficiados y dónde acudir
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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