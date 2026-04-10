Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este domingo 12 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

Sedapal confirma corte de agua este domingo 12 de abril por hasta 15 horas. | Composición Joel Dávila/Líbero

Sedapal confirma corte de agua este domingo 12 de abril por hasta 15 horas. | Composición Joel Dávila/Líbero

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 12 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.

La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

Corte de agua este 12 de abril según Sedapal: conoce las zonas afectadas

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: APV Santa Elizabeth II, APV Santa Elizabeth I etapa, Urb. Semi Rústica Canto Grande, AF Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. de Viv. Canadá, Asoc. de Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Asoc. de Viv. Canadá, Urb. Ex Country Club, A. H. Mártires del Periodismo, Agru. Casuarinas de Mártires.

APV Santa Elizabeth II, APV Santa Elizabeth I etapa, Urb. Semi Rústica Canto Grande, AF Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. de Viv. Canadá, Asoc. de Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Asoc. de Viv. Canadá, Urb. Ex Country Club, A. H. Mártires del Periodismo, Agru. Casuarinas de Mártires. Zonas afectadas: A. H. Cruz del Calvario, I.E. Toribio Luzuriaga 132, Asoc. Señor de la Esperanza, Agru. Hijos del Sol, Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac, AF Nevado Star, A. H. Villa Nazareth, Agru. Casuarinas de Mártires, Agru. Mártires del Periodismo, Asoc. de Viv. Canadá, Agrup. Gracia Calvary Chapel

A. H. Cruz del Calvario, I.E. Toribio Luzuriaga 132, Asoc. Señor de la Esperanza, Agru. Hijos del Sol, Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac, AF Nevado Star, A. H. Villa Nazareth, Agru. Casuarinas de Mártires, Agru. Mártires del Periodismo, Asoc. de Viv. Canadá, Agrup. Gracia Calvary Chapel Hora: 9.00 a. m. - 11.55 p. m.

Lurigancho

Zonas afectadas: Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo, Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo

Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo, Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

Santa Anita

Zonas afectadas: Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II, A. H. 29 de Enero

Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II, A. H. 29 de Enero Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

La Molina

Zonas afectadas: Conjunto Residencial La Alameda I, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1

Conjunto Residencial La Alameda I, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1 Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

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