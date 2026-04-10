Sedapal confirma corte de agua este domingo 12 de abril por hasta 15 horas: zonas afectadas y horariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 12 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.
La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
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Corte de agua este 12 de abril según Sedapal: conoce las zonas afectadas
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: APV Santa Elizabeth II, APV Santa Elizabeth I etapa, Urb. Semi Rústica Canto Grande, AF Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. de Viv. Canadá, Asoc. de Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Asoc. de Viv. Canadá, Urb. Ex Country Club, A. H. Mártires del Periodismo, Agru. Casuarinas de Mártires.
- Zonas afectadas: A. H. Cruz del Calvario, I.E. Toribio Luzuriaga 132, Asoc. Señor de la Esperanza, Agru. Hijos del Sol, Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac, AF Nevado Star, A. H. Villa Nazareth, Agru. Casuarinas de Mártires, Agru. Mártires del Periodismo, Asoc. de Viv. Canadá, Agrup. Gracia Calvary Chapel
- Hora: 9.00 a. m. - 11.55 p. m.
Lurigancho
- Zonas afectadas: Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo, Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo
- Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Santa Anita
- Zonas afectadas: Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II, A. H. 29 de Enero
- Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
La Molina
- Zonas afectadas: Conjunto Residencial La Alameda I, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1
- Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
Canales de atención en Sedapal
Para cualquier consulta, reclamo o contacto, tienes disponible el Aquafono (01 317-8000), la asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), sus redes sociales (Facebook, Instagram, X) y su página web sedapal.com.pe.