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La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

El miércoles 8 de abril La Tinka reventó con más de 12 millones de soles, pero el ganador perdería una parte importante del dinero.

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    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?
    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo | Foto: composición LR
    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

    La expectativa volvió a crecer entre miles de peruanos la noche del 8 de abril, cuando La Tinka realizó un nuevo sorteo con un pozo que superó los S/12.022.977.

    El evento, emitido en vivo desde las 22.30 a través de América TV y también por su canal oficial de YouTube, mantuvo atentos a apostadores de distintas regiones del país, pendientes de cada número y de la posibilidad de convertirse en millonarios.

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    ¿Cuáles son los números ganadores de La Tinka?

    La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo integrada por los números 14, 20, 11, 28, 4, 46 y 22, de acuerdo con el reporte oficial al cierre de la transmisión. En esta ocasión, el premio mayor cayó en Pachacámac, donde un afortunado logró acertar todos los números y llevarse el millonario monto.

    Tras este resultado, el pozo se reinicia y el próximo sorteo ofrecerá S/8.000.000, programado para el 12 de abril.

    ¿Cuánto dinero perderá el ganador de la Tinka?

    Según Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima, el premio de S/12.022.977 está sujeto al pago de impuestos. La tasa aplicable para loterías es del 10% sobre el total.

    El 10% equivale a dividir entre 10.
    12.022.977 ÷ 10 = 1.202.297,7

    ¿Cuándo se juega La Tinka?

    La Tinka realiza sorteos dos veces por semana: los miércoles y domingos.

    Los resultados se anuncian después de las 20.30 horas.

    SOBRE EL AUTOR:
    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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