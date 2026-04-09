La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La expectativa volvió a crecer entre miles de peruanos la noche del 8 de abril, cuando La Tinka realizó un nuevo sorteo con un pozo que superó los S/12.022.977.
El evento, emitido en vivo desde las 22.30 a través de América TV y también por su canal oficial de YouTube, mantuvo atentos a apostadores de distintas regiones del país, pendientes de cada número y de la posibilidad de convertirse en millonarios.
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¿Cuáles son los números ganadores de La Tinka?
La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo integrada por los números 14, 20, 11, 28, 4, 46 y 22, de acuerdo con el reporte oficial al cierre de la transmisión. En esta ocasión, el premio mayor cayó en Pachacámac, donde un afortunado logró acertar todos los números y llevarse el millonario monto.
Tras este resultado, el pozo se reinicia y el próximo sorteo ofrecerá S/8.000.000, programado para el 12 de abril.
¿Cuánto dinero perderá el ganador de la Tinka?
Según Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima, el premio de S/12.022.977 está sujeto al pago de impuestos. La tasa aplicable para loterías es del 10% sobre el total.
El 10% equivale a dividir entre 10.
12.022.977 ÷ 10 = 1.202.297,7
¿Cuándo se juega La Tinka?
La Tinka realiza sorteos dos veces por semana: los miércoles y domingos.
Los resultados se anuncian después de las 20.30 horas.