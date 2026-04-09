ES OFICIAL | Principal BANCO PERUANO confirmó que aumentará comisiones por tarjetas de débito y retiro de efectivo

Tras el incremento en las comisiones por adelanto de sueldo aplicado en 2025, ahora la entidad bancaria más grande del Perú ha comunicado a sus clientes que elevará las tarifas de otros de sus productos.

El Banco de Crédito del Perú (BCP), considerado el banco privado más grande del país, informó sobre nuevas modificaciones que afectarán a algunos de sus productos dirigidos a clientes. En esta ocasión, se trata de un ajuste en los costos asociados a distintos trámites vinculados a la tarjeta de débito.

“Te contamos algunas actualizaciones importantes en tu Tarjeta de Débito BCP que cambiarán este año. No te preocupes, que tus beneficios se mantienen y podrás seguir usando tu tarjeta con normalidad para pagar en más de 100 mil establecimientos a nivel nacional”, comunicó la entidad a través de un correo electrónico. Estas disposiciones entrarán en vigencia desde el 25 de mayo de 2026.

Entre los cambios anunciados, se incrementará el precio de emisión de la tarjeta de débito con diseño, que pasará a S/25 (antes S/20), mientras que para cuentas en dólares el costo será de US$7,14.

Asimismo, se actualizará la tarifa por reposición de la tarjeta: para cuentas en soles se mantiene en S/25, pero en dólares sube a US$7,14.



También se elevará el costo por retiros en cajeros de otras entidades bancarias: en soles aumentará a S/24, y en dólares a US$6,90.

Ajustes en costos vinculados a tarjetas

Con estos cambios, obtener una tarjeta de débito personalizada será más caro para los usuarios del BCP. En cuentas en soles, el precio sube de S/20 a S/25, mientras que en dólares pasa de US$6,60 a US$7,14.

En cuanto a la reposición, el monto en soles no sufre variaciones y permanece en S/25, aunque en cuentas en dólares sí registra un alza, pasando de US$6,72 a US$7,14.

Por otro lado, también se incrementará la comisión por retirar dinero en cajeros de otros bancos: para cuentas en soles sube de S/20 a S/24, y para cuentas en dólares de US$6,60 a US$6,90.

“En caso tengas más de una Cuenta BCP, por ejemplo una Cuenta en Soles y otra Cuenta en Dólares, la comisión se cobrará en soles”, precisa el BCP.

Cambios en intereses por adelanto de sueldo

En relación con el servicio de adelanto de sueldo, que ya había tenido un ajuste en sus comisiones desde enero de 2025, ahora se incorpora una nueva modificación.

Si el cliente incurre en retrasos en el pago, desde el 20 de mayo de 2026 se aplicará una tasa de interés moratorio, que antes era de 0% tanto en soles como en dólares, según lo indicado por el banco. Con la actualización, estas tasas serán de 12,51% en soles y 10,26% en dólares.

Cabe recordar que, tras los cambios aplicados en enero de 2025, las comisiones por adelanto de sueldo quedaron estructuradas de la siguiente manera: