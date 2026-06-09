Fue víctima de robo de su celular, no bloqueó la línea y ahora podría ir a prisión: El riesgo que podrías correr

Leydi Dávila Mechato enfrenta serias acusaciones de extorsión asociadas a una banda criminal en San Juan de Lurigancho , todo tras perder su celular.

La madre de familia se encuentra con detención preliminar de 7 días, desde el pasado jueves 4 de junio. | Foto: composición LR

La madre de familia se encuentra con detención preliminar de 7 días, desde el pasado jueves 4 de junio. | Foto: composición LR

En la localidad de Mocupe, a pocos kilómetros de Chiclayo en Lambayeque, Leydi Dávila Mechato, madre de dos pequeños, se encuentra inmersa en una difícil situación tras ser acusada de formar parte de la banda criminal El Loco Aroni. Esta organización se dedica a extorsionar a conductores en San Juan de Lurigancho. Según la Fiscalía, desde 2024, Leydi, empleada en una empresa agrícola, habría recibido S/470 en depósitos relacionados con el cobro de cupos.

Enfrentándose a una solicitud de prisión preventiva por 9 meses, Leydi está detenida desde el jueves 4 de junio. Su tía asegura que es sorprendente que esté involucrada, dado que nunca ha viajado más allá de su región, mientras que los actos delictivos se realizan en Lima; esto sugiere una evidente suplantación de identidad.



Madre de familia no denunció pérdida de celular, lo que desencadenó en...

En una conversación con Latina, la tía de Leydi explicó que en 2024, la joven perdió su celular. Al tratarse de un modelo básico, no lo bloqueó ni denunció su pérdida. Este hecho podría ser clave, ya que su defensa sostiene que delincuentes usaron su descuido para crear una billetera digital con su información.

“Ella es inocente. Usaron sus datos para hacer una billetera digital y supuestamente recibía dinero ahí. No sabemos quién realmente cobra. Ella trabaja en una empresa agrícola, vive dedicada a eso (...) La arrestaron con esposas. Su error fue no denunciar la pérdida de su viejo celular”, declaró.

Residentes de Mocupe exigen justicia para la madre de familia

Este caso ha provocado protestas en Mocupe. Amigos, vecinos y familiares, convencidos de su inocencia, han salido a las calles con carteles demandando su liberación y sosteniendo que Leydi es trabajadora y no está relacionada con actividades criminales. Mientras tanto, el panorama familiar es difícil: sus hijos, de 11 y 8 años, quedaron al cuidado de parientes, esperando ansiosamente el retorno de su madre.