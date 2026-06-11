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¿Habrá tercera vuelta? ONPE desmiente versión sobre una "nueva elección" entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ONPE desmiente rumores de una tercera elección presidencial y sugiere consultar información exclusivamente a través de sus canales oficiales.

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    ¿Habrá tercera vuelta? ONPE desmiente versión sobre una "nueva elección" entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
    ONPE desmiente que se realizará tercera vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. | Composición Wapa
    ¿Habrá tercera vuelta? ONPE desmiente versión sobre una "nueva elección" entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha desmentido recientemente las noticias falsas que se propagaron por redes sociales sobre una supuesta 'tercera vuelta' entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE enfatizó que no existe una nueva convocatoria de votación presidencial para el 12 de julio y animó a la población a consultar solo fuentes oficiales para obtener información veraz.

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    ONPE subraya que no habrá una tercera vuelta electoral en Perú

    La ONPE señaló que el sistema electoral peruano no prevé una etapa adicional después de la segunda vuelta presidencial. Según explica la entidad, la Constitución Política del Perú estipula que, ante la falta de mayoría absoluta de los candidatos, se lleva a cabo 'una segunda elección' entre 'los dos candidatos con mayor número de votos recibidos'.

    ONPE desmiente tercera vuelta presidencial.
    ONPE desmiente tercera vuelta presidencial.

    Con esta aclaración, el organismo electoral refutó la imagen que se viralizó en redes y aplicaciones de mensajería, pues difundía información incorrecta sobre una nueva convocatoria para votar. La institución advirtió que cualquier novedad acerca de la Segunda Elección Presidencial 2026 debe corroborarse antes de su difusión.

    El ente también solicitó a la ciudadanía estar alerta ante contenidos dudosos durante el periodo electoral. "Si recibes alguna información cuestionable sobre la Segunda Elección Presidencial 2026, verifica su veracidad en los canales oficiales de la ONPE, donde respondemos a las inquietudes de la comunidad", enfatizó el organismo.

    Keiko Fujimori aventaja ligeramente a Roberto Sánchez

    La ONPE actualizó los resultados el 11 de junio de 2026 a las 7.40 p. m., con el 98,216% de actas contabilizadas de un total de 92.766. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanza el 50,002% con 9.032.653 votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tiene el 49,998% con 9.032.092 votos.

    La diferencia en la votación es de apenas 561 sufragios, y las actas todavía bajo revisión del JEE serán cruciales para determinar al vencedor.

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    ¿Algún país tiene tercera vuelta electoral?

    La idea de una 'tercera vuelta electoral' no está contemplada formalmente en los sistemas presidenciales que utilizan balotaje. En estos sistemas, si nadie obtiene la mayoría necesaria en la primera ronda, se realiza una segunda votación entre los dos más votados. En ciertas naciones, ante resultados ajustados o conflictos, podrían realizarse recuentos, revisiones judiciales o decisiones de tribunales electorales, pero esto no implica una nueva votación para toda la población. Otros sistemas adoptan mayorías simples o votos preferenciales, sin recurrir a una tercera vuelta.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Habrá tercera vuelta? ONPE desmiente versión sobre una "nueva elección" entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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