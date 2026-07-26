Karla Tarazona sorprende al revelar la edad REAL de Christian Domínguez tras festejar su cumpleaños: ¿Cuántos años tiene?

Christian Domínguez celebró su cumpleaños el 25 de julio, rodeado de seres queridos y con emotivas palabras de Karla Tarazona, quien destacó su esfuerzo y amor.

Christian Domínguez estuvo de celebración este viernes 25 de julio por su cumpleaños, una fecha que compartió junto a las personas más cercanas a su entorno. No obstante, la atención se centró en Karla Tarazona, quien decidió dedicarle unas emotivas palabras y revelar un dato que muchos de sus seguidores desconocían: la edad que cumplió el cantante.

¿Cuántos años tiene Christian Domínguez y qué le dijo Karla Tarazona por su cumpleaños?

La celebración de cumpleaños de Christian Domínguez inició con una sorpresa preparada por Karla Tarazona durante la medianoche del 24 de julio. El cumbiambero recibió el saludo de familiares, amigos y personas cercanas en una reunión especial organizada para darle la bienvenida a sus 43 años.

A través de sus plataformas digitales, la presentadora compartió imágenes del encuentro y acompañó las fotografías con un mensaje lleno de afecto, donde confirmó la edad del cantante.

"Hoy cumples 43 años. Y como te prometí, cada cumpleaños será distinto", se lee al inicio del mensaje que Tarazona le dedicó a su ahora esposo.

La celebración contó con la presencia de invitados especiales y tuvo como uno de los protagonistas musicales a Carlos Barraza, quien estuvo a cargo de animar la reunión y convertir el momento en una velada llena de alegría.

Además, la conductora expresó sus sentimientos hacia Christian Domínguez mediante un extenso texto, en el que resaltó su esfuerzo diario, sus cualidades personales y sus deseos de seguir compartiendo más años juntos.

"(…)Amo verte sonreír, amo verte feliz porque mereces eso y más. Los años nos dan experiencia y sabiduría. Orgullosa de ver cómo día a día te esfuerzas por ser mejor en todo sentido. Que la vida y Dios nos den más años juntos para celebrar y disfrutar. Te amo con el alma. Feliz vuelta al sol, amor de mi vida", dijo la conductora.

Christian Domínguez celebra su cumpleaños junto a sus hijos y expresa su mayor deseo

Por su parte, Christian Domínguez también utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre esta nueva vuelta al sol. El cantante publicó un video recopilando momentos junto a sus hijos, entre ellos imágenes de su hija mayor Camila, los pequeños que tiene con Karla Tarazona y la menor nacida durante su relación con Pamela Franco.

El integrante de La Gran Orquesta Internacional señaló que cada cumpleaños representa una oportunidad para valorar las experiencias y momentos compartidos con las personas que más quiere.

"Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos", se lee al inicio de su publicación.

Asimismo, el artista reveló cuál es el mayor anhelo que tiene para esta nueva etapa de su vida: continuar viendo crecer a sus hijos y mantenerlos unidos.