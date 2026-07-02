Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Exintegrante de ‘EEG’ se RECURSEA con NUEVO oficio tras su eliminación del programa: "Déjame acompañarte en..."

El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió tras su salida del reality al presentar su nuevo oficio e invitar a sus seguidores a contratarlo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Exintegrante de ‘EEG’ se RECURSEA con NUEVO oficio tras su eliminación del programa: "Déjame acompañarte en..."
    Exchico reality se recursea tras salir de 'EEG' | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Exintegrante de ‘EEG’ se RECURSEA con NUEVO oficio tras su eliminación del programa: "Déjame acompañarte en..."

    La reciente salida de un 'Esto es guerra' no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. Sin embargo, ahora volvió a llamar la atención por una inesperada propuesta laboral que compartió en sus redes sociales, lo que generó todo tipo de comentarios, especialmente por la divertida reacción de Rosángela Espinoza.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡QUÉ HORROR! Revelan REPUGNANTE detalle de la fiesta de cumpleaños que Christian Cueva le celebró a Pamela Franco: "Las moscas..."

    Exchico reality sorprende con nuevo oficio tras quedar fuera de 'Esto es guerra'

    Luego de su eliminación de 'EEG', Raúl Carpena decidió mostrarse activo en redes sociales y promocionó un servicio que tomó por sorpresa a más de uno. El exintegrante del programa juvenil publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ofrece como chambelán para fiestas de quinceañeras.

    Raúl Carpena se recursea como chambelán
    Raúl Carpena se recursea como chambelán

    En su publicación, Carpena invitó a las personas interesadas a comunicarse con él para formar parte de una celebración especial, específicamente durante el tradicional vals de 15 años.

    "Déjame acompañarte en uno de los días más especiales de tu vida... y hacer de tu vals un recuerdo inolvidable", se lee en el mensaje publicado por el exchico reality en su cuenta de Instagram.

    El video no tardó en generar diversas reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, uno de los comentarios que más resaltó fue el de Rosángela Espinoza, quien, fiel a su estilo, no dudó en dejar una broma en la publicación de su excompañero.

    "Había poco presupuesto... Una bromita", dejó en un mensaje entre sus comentarios, al reaccionar al nuevo oficio de su excompañero.

    La eliminación de Raúl Carpena en 'Esto es guerra' se dio luego de enfrentarse a Hamid en un duelo decisivo que exigía rapidez, precisión y buen desempeño físico. El exchico reality debía superar un circuito de competencia directa, pero un error cometido apenas al inicio terminó por complicar sus posibilidades de continuar en el programa.

    Esa falla le permitió a Hamid sacar una importante ventaja, que supo aprovechar de inmediato. El competidor avanzó con mayor seguridad, logró encestar primero las tres llantas en el palo de madera y corrió rápidamente para tocar la campana, con lo que aseguró su permanencia en el reality.

    La salida de Carpena causó sorpresa en el set de 'EEG', y dejó impactados tanto a sus compañeros como a los conductores del espacio televisivo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Luto en la música: Tres integrantes de famosa agrupación folclórica pierden la vida tras sufrir TERRIBLE ACCIDENTE en Yauyos

    SOBRE EL AUTOR:
    Exintegrante de ‘EEG’ se RECURSEA con NUEVO oficio tras su eliminación del programa: "Déjame acompañarte en..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug toma drástica decisión en medio del fin de su pensión de alimentos: "Se desligó...

    ¡QUÉ HORROR! Revelan REPUGNANTE detalle de la fiesta de cumpleaños que Christian Cueva le celebró a Pamela Franco: "Las moscas..."

    Rebeca Escribens llora desgarradoramente al ver por primera vez a su Esposo e hijo aparecer en la TV con dramática confesión

    ¿De quién fue el MILLONARIO detalle? Revelan la identidad de quien sorprendió a Pamela Franco con camioneta de lujo: NO FUE Christian Cueva

    Pamela López expone EXIGENTE lista de regalos de su hija y le pide a Cueva fuerte suma tras enterarse de cuánto gastó en Pamela Franco

    Lo más vistos en Farándula

    Christian Cueva EXPONE a Pamela Franco frente a cámaras 'acusándola' de querer REVISAR su celular: "¡Qué mentiroso!"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza