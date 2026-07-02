El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió tras su salida del reality al presentar su nuevo oficio e invitar a sus seguidores a contratarlo.

La reciente salida de un 'Esto es guerra' no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. Sin embargo, ahora volvió a llamar la atención por una inesperada propuesta laboral que compartió en sus redes sociales, lo que generó todo tipo de comentarios, especialmente por la divertida reacción de Rosángela Espinoza.

Exchico reality sorprende con nuevo oficio tras quedar fuera de 'Esto es guerra'

Luego de su eliminación de 'EEG', Raúl Carpena decidió mostrarse activo en redes sociales y promocionó un servicio que tomó por sorpresa a más de uno. El exintegrante del programa juvenil publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ofrece como chambelán para fiestas de quinceañeras.

Raúl Carpena se recursea como chambelán

En su publicación, Carpena invitó a las personas interesadas a comunicarse con él para formar parte de una celebración especial, específicamente durante el tradicional vals de 15 años.

"Déjame acompañarte en uno de los días más especiales de tu vida... y hacer de tu vals un recuerdo inolvidable", se lee en el mensaje publicado por el exchico reality en su cuenta de Instagram.

El video no tardó en generar diversas reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, uno de los comentarios que más resaltó fue el de Rosángela Espinoza, quien, fiel a su estilo, no dudó en dejar una broma en la publicación de su excompañero.

"Había poco presupuesto... Una bromita", dejó en un mensaje entre sus comentarios, al reaccionar al nuevo oficio de su excompañero.

La eliminación de Raúl Carpena en 'Esto es guerra' se dio luego de enfrentarse a Hamid en un duelo decisivo que exigía rapidez, precisión y buen desempeño físico. El exchico reality debía superar un circuito de competencia directa, pero un error cometido apenas al inicio terminó por complicar sus posibilidades de continuar en el programa.

Esa falla le permitió a Hamid sacar una importante ventaja, que supo aprovechar de inmediato. El competidor avanzó con mayor seguridad, logró encestar primero las tres llantas en el palo de madera y corrió rápidamente para tocar la campana, con lo que aseguró su permanencia en el reality.