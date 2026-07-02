¡QUÉ HORROR! Revelan REPUGNANTE detalle de la fiesta de cumpleaños que Christian Cueva le celebró a Pamela Franco: "Las moscas..."

La celebración del cumpleaños de Pamela Franco ha generado polémica en la farándula peruana tras la difusión de imágenes de su fiesta, donde se evidenciaron moscas en la comida.

Sale a la luz detalles insólitos de la fiesta de Pamela Franco | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV la firme

Sale a la luz detalles insólitos de la fiesta de Pamela Franco | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV la firme

La reciente celebración por el cumpleaños de Pamela Franco continúa generando comentarios en la farándula local. Aunque la cantante recibió numerosas muestras de cariño y compartió momentos especiales junto a sus seres queridos, las imágenes difundidas posteriormente por un programa de espectáculos desataron una nueva polémica al exponer algunos detalles que no pasaron desapercibidos para conductores y panelistas.

Lo que parecía ser una elegante velada terminó convertida en tema de debate luego de que se analizaran diversos aspectos de la organización del evento, desde la decoración hasta los obsequios recibidos por la artista.

Se revelan repugnantes detalles de la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco

La celebración por los 38 años de Pamela Franco despertó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente por las sorpresas que habría preparado Christian Cueva para la ocasión. Incluso, días antes se especuló con la posibilidad de que una lujosa camioneta formara parte de los regalos, aunque posteriormente trascendió que se trataría de una compra realizada por la propia cantante.

Durante una reciente emisión de ‘Magaly TV, La Firme’, se mostraron imágenes inéditas de la fiesta organizada para la cumbiambera. Según se comentó previamente en otros espacios televisivos, la celebración habría incluido la contratación de una reconocida orquesta, lo que incluso generó reacciones por parte de Pamela López.

Las cámaras permitieron observar distintos momentos de la reunión y la presencia de familiares, amigos cercanos e invitados que acompañaron a la artista durante la velada.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados fue la aparición de moscas alrededor de las mesas donde se encontraban los bocaditos y aperitivos. Aunque la decoración lucía cuidada y sofisticada, las imágenes mostraron varias moscas rondando la comida, situación que fue duramente cuestionada en el programa de espectáculos.

"Lo que me llamó la atención fue que parece que no fumigaron y había muchas moscas, eran las principales invitadas de la fiesta, llegaron primero que todos los invitados, la comida estaba bien mosqueada", dijo Magaly Medina entre risas: "Lo pusieron muy temprano y las moscas estaban por todos lados".

Además, el estilista Koky Belaunde expresó su desacuerdo con el código de vestimenta elegido para la celebración, al considerar que no era el más adecuado para una reunión nocturna de ese tipo.

Otro detalle que captó la atención fue el vestido que utilizó Pamela Franco. La cantante apareció junto a Christian Cueva ante sus invitados, pero durante su recorrido se pudo apreciar que acomodaba constantemente la prenda debido al pronunciado diseño de la abertura.

Christian Cueva dedicó emotivo mensaje a Pamela Franco durante la celebración

Más allá de las críticas, uno de los momentos más destacados de la noche fue el discurso que Christian Cueva ofreció frente a los asistentes para homenajear a su pareja en una fecha tan especial.

El futbolista tomó la palabra y expresó públicamente los sentimientos que mantiene hacia la cantante, al dedicarle un mensaje cargado de afecto y admiración.

“Gracias por su asistencia, la verdad que muy feliz que puedan compartir un momento muy agradable con Pamela, un año más de vida, que es lo más importante creo que para uno de nosotros, los seres humanos, si tomo la palabra es porque sabes mi amor lo mucho que te quiero, te amo, te respeto y te admiro. Quiero decirte lo muy orgulloso que estoy de ti, lo feliz que estoy a tu lado, tienes mucha gente que te ama, te respeta y te admira”, se le escucha decir al 'Aladino'.

Por otro lado, el programa también puso bajo la lupa los obsequios que recibió la intérprete durante la celebración. Según se comentó en el espacio televisivo, algunos de los accesorios y detalles mostrados en redes sociales no habrían sido adquiridos directamente por el futbolista.

Asimismo, se señaló que otros elementos de la fiesta habrían sido gestionados por la propia artista, información que generó sorpresa entre los panelistas y avivó el debate en torno a la magnitud de los regalos recibidos durante su cumpleaños.