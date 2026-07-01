¿Cueva tiró la casa por la ventana? Pamela Franco se luce con LUJOSA camioneta como REGALO de cumpleaños

La cantante celebró sus 38 años rodeada de sus seres queridos, pero el regalo que más llamó la atención fue una moderna camioneta que habría sido entregada por Christian Cueva.

Pamela Franco celebró por todo lo alto la llegada de sus 38 años y sorprendió a sus seguidores al mostrar algunos de los especiales detalles que recibió durante esta fecha. Sin embargo, hubo un obsequio que acaparó toda la atención en redes sociales y que rápidamente generó comentarios entre los usuarios: una moderna camioneta que habría sido entregada por Christian Cueva como parte de la celebración.

¿Christian Cueva sorprende a Pamela Franco con lujoso regalo de cumpleaños?

La intérprete recibió innumerables muestras de afecto desde la víspera de su cumpleaños, pero el detalle que más llamó la atención fue una camioneta Commander Jeep modelo 2026 que, según se conoció, habría sido un obsequio de Christian Cueva.

Además del llamativo regalo, el deportista le envió un elegante arreglo floral acompañado de una romántica dedicatoria que Pamela Franco decidió compartir en sus redes sociales.

“Gracias por todo. Juntos todo es más lindo y especial”, escribió Pamela en una fotografía del presente que recibió.

El detalle también incluyó un mensaje especial de parte del futbolista: “Que Dios la bendiga, mi amor, sigue cumpliendo todos tus sueños, que tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo hasta el fin del mundo…”.

Pamela Franco comparte mensaje en su cumpleaños

El regalo llega en medio de la polémica generada por recientes declaraciones de Pamela López, quien cuestionó algunos gastos atribuidos al jugador. Días atrás trascendió que Cueva habría desembolsado una importante suma para contratar a la orquesta Zaperoko como parte de los festejos de cumpleaños de la cantante.

Tras conocerse esa información, la aún esposa del futbolista recordó públicamente que el cumpleaños de una de sus hijas está próximo y pidió que ambos puedan coordinar los gastos de la celebración.

Pamela Franco recibe sorpresa en su cumpleaños

Pamela Franco festejó sus 38 años junto a su hija y Christian Cueva

La artista recibió la medianoche acompañada por las personas más importantes de su vida. A través de sus historias de Instagram mostró un emotivo momento junto a su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez, además de Christian Cueva y otros familiares cercanos.

En las imágenes se observa a Pamela cantando el tradicional “Happy Birthday” mientras comparte un instante familiar cargado de emoción. “HB. Antes que se duerma mi bebé”, escribió la cumbiambera al publicar el video.

Horas después, la cantante también aprovechó la fecha para compartir una reflexión sobre su crecimiento personal y los aprendizajes que le ha dejado la vida.

“Si de agradecer se trata, agradezco a la vida por enseñarme, con amor y con lecciones, todo lo que no quiero ser, lo que ya no quiero repetir y los caminos que no eran para mí. Porque incluso en lo que dolió, aprendí a elegirme, a cuidarme más y a volver a mí con más calma, más amor propio y menos miedo. Hoy sigo creciendo, más consciente, más dulce conmigo y mucho más clara de lo que merezco”, añadió.