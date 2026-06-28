Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Pamela López denuncia que 'La granja VIP Perú' ocultó una gran pelea: "Se fueron a las manos"

Pamela López señala que la producción de 'La granja VIP' omitió escenas cruciales para proteger a ciertos concursantes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López denuncia que 'La granja VIP Perú' ocultó una gran pelea: "Se fueron a las manos"
    Pamela López cuestiona transparencia del reality. Foto: composición LR/difusión
    Pamela López denuncia que 'La granja VIP Perú' ocultó una gran pelea: "Se fueron a las manos"

    Pamela López, finalista de 'La granja VIP Perú', ha acusado a la producción del reality emitido por Panamericana Televisión de manipular las imágenes para no mostrar todo lo que ocurrió en la convivencia. Según López, la transmisión ofrecida en YouTube no reflejaba la realidad de los hechos, pues varias escenas fueron omitidas.

    "Quiero aclarar que ese 24/7 no es realmente 24/7. Eso que quede claro para todo el Perú. Nunca existió", declaró en el pódcast 'Eso háblalo'. La también ex de Paul Michael mencionó que se produjeron altercados físicos entre los participantes que nunca fueron emitidos. "La producción intervino porque algunos participantes empezaron a pelearse y optaron por cortar la emisión", afirmó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Deysi Araujo es sacada de piscina en San Isidro tras escándalo con Susy Díaz y compañía

    Pamela López denuncia corte de escenas en el reality

    López explicó durante la entrevista que varias acciones dentro del reality no se transmitieron para no afectar la reputación de algunos participantes. "Muchas situaciones fueron cortadas; asumo que para proteger a ciertas personas. Nunca existió un 24/7", afirmó.

    Además, expresó sorpresa al notar que ciertos eventos más serios no se discutieron públicamente, mientras que otros menos relevantes protagonizados por ella sí fueron difundidos. "Hubo una serie de eventos que fueron omitidos, y me sorprende que no se mencionen cuando son mucho más graves", dijo.

    Pati Lorena replica a Pamela López y sugiere posibles consecuencias

    Las palabras de la empresaria trujillana no tardaron en provocar reacciones. Pati Lorena, exproductora de televisión y también participante de 'La granja VIP Perú', replicó a la ex de Christian Cueva al recordar que todos quienes participaron firmaron un contrato de confidencialidad que les prohíbe divulgar detalles del reality.

    "Todos los participantes, incluyéndome, firmamos un acuerdo de confidencialidad. Ni el talento ni sus representantes pueden hablar sobre la producción del reality, ya que podría acarrear sanciones de hasta más de 100.000 soles", explicó la integrante del 'Team víboras'.

    "Hijita, lloras porque tu ex te quitó la casa, que no puedes pagar los colegios, ¿por qué te metes en estos problemas? Lo que buscas es ocultar tus propios errores, tu falta de control de ira, tu maltrato a Paul Michael, diciendo que no había un 24/7", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López denuncia que 'La granja VIP Perú' ocultó una gran pelea: "Se fueron a las manos"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo sorprende al revelar alejamiento de Gisela Valcárcel y niega colaboración: "Estamos en distintas etapas"

    Deysi Araujo es sacada de piscina en San Isidro tras escándalo con Susy Díaz y compañía

    Pamela López denuncia que 'La granja VIP Perú' ocultó una gran pelea: "Se fueron a las manos"

    ExMiss Perú es captada besando apasionadamente a futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos

    Desatan la 'FURIA' de Magaly Medina tras sufrir PENOSO incidente durante su viaje a Cajamarca con Alfredo Zambrano: "Me vaciaron..."

    Lo más vistos en Farándula

    Bruno Agostini: el radical cambio de vida que tuvo el español quien habría protagonizado un ‘trio’ con Melissa Paredes y Andrea San Martín

    Alejandra Baigorria emociona con gesto hacia perrito callejero y redes le aplauden: “Te admiro, mujer”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza