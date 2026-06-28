Pamela López señala que la producción de ' La granja VIP ' omitió escenas cruciales para proteger a ciertos concursantes.

Pamela López, finalista de 'La granja VIP Perú', ha acusado a la producción del reality emitido por Panamericana Televisión de manipular las imágenes para no mostrar todo lo que ocurrió en la convivencia. Según López, la transmisión ofrecida en YouTube no reflejaba la realidad de los hechos, pues varias escenas fueron omitidas.

"Quiero aclarar que ese 24/7 no es realmente 24/7. Eso que quede claro para todo el Perú. Nunca existió", declaró en el pódcast 'Eso háblalo'. La también ex de Paul Michael mencionó que se produjeron altercados físicos entre los participantes que nunca fueron emitidos. "La producción intervino porque algunos participantes empezaron a pelearse y optaron por cortar la emisión", afirmó.

Pamela López denuncia corte de escenas en el reality

López explicó durante la entrevista que varias acciones dentro del reality no se transmitieron para no afectar la reputación de algunos participantes. "Muchas situaciones fueron cortadas; asumo que para proteger a ciertas personas. Nunca existió un 24/7", afirmó.

Además, expresó sorpresa al notar que ciertos eventos más serios no se discutieron públicamente, mientras que otros menos relevantes protagonizados por ella sí fueron difundidos. "Hubo una serie de eventos que fueron omitidos, y me sorprende que no se mencionen cuando son mucho más graves", dijo.

Pati Lorena replica a Pamela López y sugiere posibles consecuencias

Las palabras de la empresaria trujillana no tardaron en provocar reacciones. Pati Lorena, exproductora de televisión y también participante de 'La granja VIP Perú', replicó a la ex de Christian Cueva al recordar que todos quienes participaron firmaron un contrato de confidencialidad que les prohíbe divulgar detalles del reality.

"Todos los participantes, incluyéndome, firmamos un acuerdo de confidencialidad. Ni el talento ni sus representantes pueden hablar sobre la producción del reality, ya que podría acarrear sanciones de hasta más de 100.000 soles", explicó la integrante del 'Team víboras'.