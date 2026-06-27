Christian Cueva EXPONE a Pamela Franco frente a cámaras 'acusándola' de querer REVISAR su celular: "¡Qué mentiroso!"

En una dinámica de preguntas, Christian Cueva sorprendió a Franco al señalarla como la más propensa a revisar su celular, lo que desató la reacción de la cantante.

Pamela Franco reacciona tras ser señalada por Christian Cueva de querer revisar su celular | Composición: Wapa Captura de pantalla - Tampoco Tampodcast

Pamela Franco reacciona tras ser señalada por Christian Cueva de querer revisar su celular | Composición: Wapa Captura de pantalla - Tampoco Tampodcast

Aunque Christian Cueva y Pamela Franco suelen mostrarse más unidos que nunca, una reciente aparición pública dejó al descubierto una divertida, pero inesperada, discusión entre ambos. La pareja participó en una dinámica de preguntas y respuestas en la que debían revelar algunas actitudes del otro, lo que generó un momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Todo ocurrió durante su participación en el pódcast de Kenji Fujimori, 'Tampoco tampodcast', donde ambos aceptaron someterse a un juego de confesiones. Sin embargo, una pregunta relacionada con la privacidad y los teléfonos celulares terminó provocando una curiosa reacción de la cantante.

Pamela Franco reacciona tras ser señalada por Christian Cueva de querer revisar su celular

En un adelanto del espacio, el futbolista y la cumbiambera fueron puestos a prueba con interrogantes sobre cuál de los dos tendría determinados comportamientos dentro de la relación. Una de las preguntas apuntaba a descubrir quién sería más propenso a revisar el celular de su pareja.

Sin dudarlo, Christian Cueva señaló a Pamela Franco como la persona con mayores probabilidades de hacerlo. La respuesta sorprendió a la artista, quien rechazó de inmediato la afirmación y respondió entre risas.

“¿Quién es más probable de señalar al otro?”, “¡Qué mentiroso! Yo nunca te he agarrado el celular. Mentira”, expresó la cantante, mientras intentaba defenderse de la acusación.

Ante ello, el futbolista aclaró que la dinámica no implicaba que hubiera ocurrido realmente, sino que se trataba de una posibilidad. Mientras ambos intercambiaban comentarios, Kenji Fujimori intervino para evitar que la conversación se volviera más intensa. “Acá no se peleen”, comentó el conductor.

Pamela Franco también expone a Christian Cueva durante la dinámica

La conversación continuó con nuevas preguntas sobre la convivencia y los hábitos de la pareja. Fue entonces cuando Pamela Franco aprovechó para sacar a la luz un detalle que no dejó bien parado al jugador.

Cuando les consultaron quién era más propenso a olvidar fechas especiales, la intérprete señaló de inmediato a Christian Cueva, al asegurar que él suele ser el menos atento en ese aspecto.

“Ahí sí comparto”, reconoció el futbolista, al aceptar la observación de su pareja. No obstante, intentó equilibrar la situación y atribuirle la misma característica a Pamela Franco.

Lejos de quedarse callada, la cantante respondió con humor y seguridad: “Tú, yo siempre tengo la razón, acuérdate”.