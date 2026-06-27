Difunden IMÁGENES de exMiss Perú BESANDO APASIONADAMENTE a futbolista denunciado por agresión y habrían pasado la noche juntos

Una reveladora emisión de ' Magaly TV, la firme ' muestra a la exMiss Perú Giulliana Barrios en una velada íntima con el futbolista Jhamir D’Arrigo, vinculado a denuncias por presunta agresión.

ExMiss Perú y futbolista denunciado por agresión fueron captados muy cariñosos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

ExMiss Perú y futbolista denunciado por agresión fueron captados muy cariñosos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Una inesperada revelación remeció la farándula peruana luego de que en 'Magaly TV, la firme' difundieran imágenes de una exMiss Perú compartiendo una íntima velada con un futbolista que anteriormente estuvo involucrado en una denuncia por presunta agresión. Las escenas mostraron a ambos muy cariñosos durante una salida nocturna que no pasó desapercibida y que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

ExMiss Perú y futbolista protagonizan romántico ampay en San Isidro

Las cámaras del programa de Magaly Medina captaron a la modelo Giulliana Barrios, recordada por su participación en el Miss Perú 2016, disfrutando de una salida junto al futbolista Jhamir D’Arrigo en un establecimiento de San Isidro. Durante la noche, ambos compartieron bebidas y protagonizaron reiteradas muestras de afecto frente a otros asistentes del local.

Las imágenes difundidas por el espacio de ATV evidenciaron que la química entre ambos era evidente. Sonrisas, conversaciones cercanas y varios besos marcaron la velada y despertaron especulaciones sobre una posible relación sentimental entre la exreina de belleza y el jugador de Melgar.

Tras permanecer varias horas en el lugar, las cámaras siguieron a la pareja cuando abandonó el establecimiento. Ambos se dirigieron hacia el departamento de la influencer, ubicado en el distrito de La Victoria. Durante el informe, la voz en off comentó: “El chato (D’Arrigo) al lado de Giulliana (Barrios) se le ve más enano. Él lleva el bolso de la Barrios y una bolsita. Parece que le ha regalado algo”.

Horas más tarde, el programa volvió a registrar la salida del futbolista del inmueble. Posteriormente, Giulliana fue vista paseando a su mascota y mostrando una actitud relajada y alegre. Cabe recordar que la modelo mantuvo antes una larga relación con el exarquero de la selección peruana Patricio Álvarez.

Jhamir D’Arrigo estuvo involucrado en denuncia presentada por su expareja

El nombre de Jhamir D’Arrigo cobró notoriedad en junio del 2024 luego de que Michelle Tenorio, madre de su hija, lo denunciara públicamente por presunta agresión física y psicológica. En aquel momento, la joven presentó conversaciones y audios en el programa 'Amor y fuego' para respaldar sus acusaciones.

Además, señaló que el futbolista habría ejercido presión durante las negociaciones relacionadas con la manutención de su menor hija. Según relató en televisión, D’Arrigo le habría advertido sobre acciones legales si no aceptaba determinados acuerdos económicos.