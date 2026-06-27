Yaco Eskenazi expone que se sometió a DOLOROSA CIRUGÍA en parte ÍNTIMA: "El peor dolor que he sentido"

Yaco Eskenazi reveló detalles sobre una dolorosa intervención médica en su zona íntima que impactó su vida y su carrera. La recuperación fue más difícil de lo que imaginó.

Yaco Eskenazi sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los episodios de salud más complicados que ha enfrentado. El exintegrante de realities decidió sincerarse sobre una intervención médica en su zona íntima que marcó su vida, cuya recuperación describió como una experiencia extremadamente dolorosa.

Durante una reciente entrevista, el esposo de Natalie Vértiz recordó cómo este problema físico coincidió con una etapa importante de su carrera en televisión y lo obligó a continuar con sus actividades profesionales mientras aún lidiaba con las secuelas de la operación.

Yaco Eskenazi recuerda la cirugía que cambió su rutina

El exchico reality compartió detalles de esta difícil experiencia durante su participación en el programa digital 'Sin más que decir', donde conversó con El Loco Wagner sobre diversos momentos de su vida personal y profesional.

En ese contexto, relató que durante años mantuvo una costumbre que terminó afectando su salud. Según explicó, era habitual que permaneciera largos periodos sentado en el baño mientras leía el periódico, una práctica frecuente antes de la popularización de los teléfonos inteligentes.

“Eran épocas en las que agarraba el periódico y podía pasar muchísimo tiempo ahí sentado hasta que un día todo explotó”, contó Yaco antes de revelar que tuvo que someterse finalmente a una cirugía para solucionar el problema.

El conductor explicó que la situación llegó a un punto en el que la intervención médica se volvió inevitable e inició un proceso de recuperación que jamás imaginó que sería tan complicado.

El esposo de Natalie Vértiz confiesa que vivió el dolor más fuerte de su vida

Al recordar el periodo posterior a la operación, Eskenazi aseguró que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida debido a la intensidad del dolor que experimentó durante su recuperación.

Según detalló, el malestar fue tan fuerte que necesitó medicación especial para poder soportarlo mientras su cuerpo sanaba tras la intervención.

“Es el peor dolor que he sentido en mi vida, pedí que me pongan parches de opio, no por placer, sino porque me dolía mucho”, aseguró en la entrevista.

Asimismo, explicó que la complejidad del postoperatorio se debía a las características propias de la cirugía, lo que hacía que cada día resultara especialmente difícil de sobrellevar.

“Te ponen grapas, lo horrible es el postoperatorio, te quieres morir, porque tienes una herida en carne viva por donde pasan heces y el ardor es interno, hacia afuera, me quería morir”, recordó sobre el sufrimiento que le causó la recuperación.