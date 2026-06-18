Yaco Eskenazi compartió la razón por la cual su esposa, Natalie Vértiz , le impuso una estricta norma de no reaccionar mientras maneja tras un altercado con un taxista.

Una historia del pasado, desconocida para muchos, ha vuelto a llamar la atención en el mundo de la farándula peruana. Yaco Eskenazi decidió revelar una rígida norma que le impuso su esposa, Natalie Vértiz, para evitar cualquier reacción impulsiva al volante.

Natalie Vértiz vivió un momento incómodo en la calle: motiva a Yaco Eskenazi a no reaccionar mientras conduce

El exmiembro de reality narró cómo se desencadenó todo durante un incidente mientras circulaban por la avenida Ricardo Palma. Un desencuentro con un taxista se intensificó inesperadamente y derivó en una acción agresiva que afectó directamente a Vértiz.

El presentador explicó que el conflicto comenzó cuando respondió a las provocaciones del otro conductor y bajó la ventana para enfrentarlo. Los insultos siguieron hasta que el taxista reaccionó violentamente y escupió hacia adentro del auto.

En su pódcast 'Yaco y el Loco', Eskenazi detalló el incidente que originó la regla dentro de su relación:

"Natalie me ha prohibido tajantemente abrir la ventana porque una vez ocurrió algo terrible que nunca olvidaré", comentó al recordar lo sucedido. "Le lanzaron un pollo a Natalie", mencionó en su pódcast.

Además, describió cómo tuvo lugar la discusión en plena vía:

"Yo iba manejando por la avenida Ricardo Palma, con un aire desafiante, y un taxista me empezó a cerrar el paso, así que hice lo mismo. Bajé la ventana y grité: '¡Conch...e' tu madre!' y el hombre escupió, alcanzando a Natalie en el cabello, ¡qué horror!", relató ofuscado.

La situación, según dijo, pudo haber escalado más y convertirse en un grave problema público y legal. Afortunadamente, otro conductor intervino en el momento preciso para evitar que el altercado prosiguiera: "‘¡Yaco, no, no!… Vuelve a tu carro, no hagas nada, te van a grabar’”.

Yaco Eskenazi presume su matrimonio con Natalie Vértiz y se declara “defensor de la fidelidad masculina en Perú”

Yaco Eskenazi ha captado nuevamente la atención al hablar sobre la solidez de su matrimonio con Natalie Vértiz, con quien lleva más de 13 años de relación y tiene dos hijos. Exconductor de 'La granja VIP Perú', se mostró seguro al referirse a su vida amorosa y no dudó en bromear sobre su imagen como pareja.

Durante una charla amena con una influencer brasileña cercana a Rafael Cardozo, el exparticipante de reality bromeó sobre la fidelidad masculina y destacó su experiencia personal.

En medio del revuelo y las controversias que rodean a diversas personalidades del entretenimiento peruano y exmiembros de reality como Mario Irivarren y Said Palao, Eskenazi subrayó la estabilidad de su relación con Vértiz y dejó clara su postura frente al tema.