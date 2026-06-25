Isabella Ladera LANZA DESESPERADO pedido tras el devastador terremoto que golpeó a su país: "Está entre escombros..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Isabella Ladera, pareja de Hugo García, expresó su profunda angustia poco antes de dar a luz tras el terremoto de 7.1 grados que impactó en Venezuela, su país natal, mientras ella vive en Estados Unidos. Al igual que Korina Rivadeneira, la figura televisiva mostró ansiedad y pidió ayuda a través de sus redes sociales.
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Isabella Ladera busca apoyo próxima a dar a luz después del sismo en Venezuela
Isabella Ladera, pareja de Hugo García, enfrentó momentos críticos debido al sismo de 7.1 en su lugar de origen, que dejó numerosos desaparecidos atrapados entre los escombros.
Desde el extranjero, la venezolana mostró gran preocupación y pidió apoyo para ubicar a las personas desaparecidas mediante mensajes de seguidores sobre familiares bajo los escombros.
"Ella es la esposa del primo de mi esposo, hasta ayer seguía con vida y lograron ubicarla; hoy su esposo escribió que sigue viva pero está atrapada entre los restos. Intentan rescatarla. Ayuda a difundir para evacuarla. Se encuentra bajo los escombros en el edificio Sayamar", se lee en su publicación de Instagram.
En otro comunicado, Ladera informó sobre un joven de 22 años, visto por última vez en Alhambra La Guaira, de quien no hay novedades, como ocurre con otros casos cercanos. También reflejó su pesar con emotivas imágenes.
Es importante mencionar que Ladera atraviesa este difícil momento mientras espera el nacimiento de su primer hijo con Hugo García.
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Por otro lado, Korina Rivadeneira también ha manifestado su preocupación por su país y señaló que durante las primeras horas no pudo contactar a sus padres.
“Transcurrió casi una hora sin noticias de mi padre ni mi tía. Una hora interminable. Miraba el teléfono repetidamente, aguardando respuesta, imaginando lo peor. Gracias a Dios, al final supe que están bien”, compartió la exconcursante de reality en su mensaje.