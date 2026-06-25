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Ocio - Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Isabella Ladera LANZA DESESPERADO pedido tras el devastador terremoto que golpeó a su país: "Está entre escombros..."

Isabella Ladera, la pareja de Hugo García, muestra su angustia tras el terremoto de 7.1 grados en su país, mientras se acerca el nacimiento de su bebé. ¿Cuál fue su solicitud de ayuda?

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    Isabella Ladera LANZA DESESPERADO pedido tras el devastador terremoto que golpeó a su país: "Está entre escombros..."
    Isabella Ladera implora ayuda para la población afectada en Venezuela. | Composición Wapa
    Isabella Ladera LANZA DESESPERADO pedido tras el devastador terremoto que golpeó a su país: "Está entre escombros..."

    Isabella Ladera, pareja de Hugo García, expresó su profunda angustia poco antes de dar a luz tras el terremoto de 7.1 grados que impactó en Venezuela, su país natal, mientras ella vive en Estados Unidos. Al igual que Korina Rivadeneira, la figura televisiva mostró ansiedad y pidió ayuda a través de sus redes sociales.

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    Isabella Ladera busca apoyo próxima a dar a luz después del sismo en Venezuela

    Isabella Ladera, pareja de Hugo García, enfrentó momentos críticos debido al sismo de 7.1 en su lugar de origen, que dejó numerosos desaparecidos atrapados entre los escombros.

    Desde el extranjero, la venezolana mostró gran preocupación y pidió apoyo para ubicar a las personas desaparecidas mediante mensajes de seguidores sobre familiares bajo los escombros.

    "Ella es la esposa del primo de mi esposo, hasta ayer seguía con vida y lograron ubicarla; hoy su esposo escribió que sigue viva pero está atrapada entre los restos. Intentan rescatarla. Ayuda a difundir para evacuarla. Se encuentra bajo los escombros en el edificio Sayamar", se lee en su publicación de Instagram.

    Isabella Ladera PIDE AYUDA tras terremoto en Venezuela
    Isabella Ladera PIDE AYUDA tras terremoto en Venezuela

    En otro comunicado, Ladera informó sobre un joven de 22 años, visto por última vez en Alhambra La Guaira, de quien no hay novedades, como ocurre con otros casos cercanos. También reflejó su pesar con emotivas imágenes.

    Isabella Ladera PIDE AYUDA tras terremoto en Venezuela
    Isabella Ladera PIDE AYUDA tras terremoto en Venezuela

    Es importante mencionar que Ladera atraviesa este difícil momento mientras espera el nacimiento de su primer hijo con Hugo García.

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    Por otro lado, Korina Rivadeneira también ha manifestado su preocupación por su país y señaló que durante las primeras horas no pudo contactar a sus padres.

    “Transcurrió casi una hora sin noticias de mi padre ni mi tía. Una hora interminable. Miraba el teléfono repetidamente, aguardando respuesta, imaginando lo peor. Gracias a Dios, al final supe que están bien”, compartió la exconcursante de reality en su mensaje.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabella Ladera LANZA DESESPERADO pedido tras el devastador terremoto que golpeó a su país: "Está entre escombros..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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