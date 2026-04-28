Hugo García ENCARA la situación con Isabella Ladera y su declaración genera revuelo: "No seas..."

Hugo García sorprende al hablar de su futuro hijo con Isabella Ladera , responde con ironía a reporteros y reafirma su emoción por ser padre.

Hugo García volvió a colocarse bajo los reflectores, pero esta vez no por un reality ni por una competencia deportiva, sino por la forma en que decidió responder, a su estilo, a la atención mediática que rodea su relación con Isabella Ladera y la próxima llegada de su primer hijo.

Hugo García lanza inesperada respuesta sobre su bebé y sorprende en plena competencia

Desde que confirmó que será padre junto a la influencer venezolana, el exchico reality ha enfrentado una avalancha de comentarios y especulaciones. Sin embargo, durante su reciente paso por Perú para participar en un evento deportivo, dejó claro que no piensa tomarse demasiado en serio ciertas preguntas.

Mientras se encontraba concentrado en la competencia, fue abordado por cámaras de espectáculos que quisieron saber cómo se llamará el bebé. Fiel a su estilo irreverente, Hugo soltó una frase que rápidamente encendió las redes sociales.

“Se va a llamar ‘no seas sapo’. Mi bebé hermoso, ya quiero que nazca, él es mi motor y motivo hoy día, por él lo estoy haciendo. Es mi vida entera”.

La respuesta mezcló humor con una declaración emocional que dejó ver cuánto ha cambiado su enfoque personal en esta nueva etapa.

Distancia temporal, pero conexión intacta

El viaje de Hugo a Perú generó conversación debido a la separación momentánea de Isabella Ladera, quien atraviesa su embarazo mientras ambos enfrentan agendas distintas.

La influencer no ocultó cuánto lo extrañaba y compartió públicamente su lado más sensible durante esos días lejos del peruano. Mientras tanto, Hugo prefirió mantenerse enfocado en su rendimiento deportivo, al menos hasta que terminó la jornada.

Después de competir, el exchico reality mostró una faceta mucho más íntima desde casa: celebración relajada, pizza, película y una videollamada con Isabella. Fue precisamente en ese momento cuando sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de su pareja descansando, con lo que dejó en evidencia que la distancia física no ha afectado su vínculo.

El bebé ya tiene protagonismo absoluto

La pareja ya había emocionado a sus seguidores con la revelación del sexo del bebé, al confirmar que esperan un niño.

“Se viene nuestro campeón mundial. Gracias, Dios”, expresó Isabella Ladera, dejando claro que ambos viven con intensidad esta etapa.

Hugo e Isabella: entre críticas y exposición constante

Aunque su relación no ha estado exenta de comentarios, ambos parecen haber optado por responder mostrando unidad en lugar de confrontación directa.

En medio de rumores, viajes y exposición pública, Hugo García dejó claro que su prioridad actual tiene nombre propio: su futuro hijo.