Isabella Ladera sufrió DESCUIDO con su vestimenta en plena revelación y los comentarios fueron los más divertido

Isabella Ladera y Hugo García revelan que esperan un niño, pero un incidente en pleno festejo se vuelve viral en redes.

Isabella Ladera tuvo un percance con su vestuario y los comentarios fueron lo más divertido. | Composición Wapa

Isabella Ladera tuvo un percance con su vestuario y los comentarios fueron lo más divertido. | Composición Wapa

Un momento que debía ser perfecto terminó robándose todas las miradas por un detalle inesperado. Isabella Ladera y Hugo García vivieron una revelación de género llena de emoción, pero también de viralidad.

Isabella Ladera protagoniza inesperado momento en su gender reveal

La pareja organizó una celebración íntima para descubrir el sexo de su bebé, utilizando una dinámica con copas sobre una torta. Todo marchaba según lo planeado hasta que llegó el gran instante: al cortar el pastel, el color celeste confirmó que están esperando un niño.

La emoción fue inmediata. Ambos saltaron, gritaron y celebraron sin filtros, en un momento que quedó registrado en TikTok. Sin embargo, en medio de la euforia ocurrió un pequeño incidente con el vestuario de Isabella que no pasó desapercibido.

Lejos de incomodarse, la influencer reaccionó con naturalidad: acomodó su falda rápidamente y siguió disfrutando del momento junto a su pareja. Hugo, por su parte, no dudó en cargarla mientras continuaban celebrando.

Comentarios divertidos sobre el incidente con la falda de Isabella Ladera.

La escena, lejos de opacar la felicidad, terminó sumando espontaneidad a una revelación que ya se volvió viral.

Hugo García e Isabella Ladera están emocionados por su bebé

Más allá del incidente, la noticia central fue la llegada de un niño. Isabella compartió su felicidad con sus seguidores a través de emotivos mensajes que acompañaron las imágenes del evento.

“Los sueños sí se cumplen”, escribió junto a una de las fotos más comentadas del anuncio.

Luego, reforzó la emoción con otra frase que desató reacciones en redes: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”.

La celebración también incluyó a Mía, hija de Isabella, quien fue parte de este momento familiar junto a la pareja. Además, figuras del espectáculo como Korina Rivadeneira y Jota Benz reaccionaron con mensajes de cariño.